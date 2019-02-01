۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

خطیب جمعه بشرویه:

دشمنان از وحدت مسلمانان هراس دارند/انقلاب مایه عزت و اقتدار ایران

بشرویه- خطیب جمعه بشرویه با بیان اینکه خطر جدی که دولت های بیگانه و آمریکا را تهدید می کند اتحاد مسلمانان است، گفت:انقلاب مایه عزت و اقتدار ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت شهرستان بشرویه در خطبه های این هفته شهرستان ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی نمونه یک عالم کامل و پیشتاز دینی در تاریخ ایران هستند.

وی عنوان داشت:هرکس در لباس روحانیت و عالم دینی باشد و فرهنگ اسلام را ترویج بدهد،حکم یک مرزبان دینی داشته و اعتقادات مردم را حفظ می کند و جایگاهشان از مرزبانان فیزیکی بیشتر نیز بالاتر است.

خطیب موقت جمعه شهرستان بشرویه گفت:حکومت ۵۰ ساله طاغوت با یک دستور رهبری و لبیک مردمی به خاک افتاد و سرنگون شد و انقلابی متفاوت با تمام انقلاب های دنیا شکل گرفت.

حجت الاسلام حدادیان بیان داشت: رهبر کبیر انقلاب در تمام عرصه ها با آگاه سازی مردم محکم و استوار در مقابل ظلم و ستم شاهنشاهی ایستادگی کردند.

وی اظهار کرد: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی یک واقعه اصیل و بزرگ بود که در تاریخ حکومت های دنیا ثبت شد و معمار کبیر انقلاب با کمک مردم ایران اسلامی به درستی در برابر هجمه های دشمنان به ویژه طاغوتیان ایستاد و انقلابی را به وجود آورد که اکنون بعد از گذشت چهل سال ملت ماهمچنان باعزت و اقتدار در امنیت کامل به سر می برند.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه گفت:خطر جدی که دولت های بیگانه و آمریکا را تهدید میکند این اتحاد و اسلام است که ریشه در عموم مردم فقیه ایران اسلامی دارد.

حجت الاسلام حدادیان نیز گفت:دشمنان اسلام و بویژه نظام جمهوری ما برای براندازی اسلام دست از تلاش برنداشته و این ماندگاری انقلاب ما آنان را هراسان تر از گذشته کرده است.

خطیب موقت بشرویه افزود:دشمن ۴۰ سال است که با برنامه های مختلف و فتنه های متعدد سعی بر بهم زنی وحدت بین مسلمانان و مردم ایران دارند،اما بار دیگر چشمشان در ۲۲ بهمن با حضور گسترده و پرشور ملت ایران کور خواهد شد.

