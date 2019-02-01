دشمنان از وحدت مسلمانان هراس دارند/انقلاب مایه عزت و اقتدار ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت شهرستان بشرویه در خطبه های این هفته شهرستان ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی نمونه یک عالم کامل و پیشتاز دینی در تاریخ ایران هستند.

وی عنوان داشت:هرکس در لباس روحانیت و عالم دینی باشد و فرهنگ اسلام را ترویج بدهد،حکم یک مرزبان دینی داشته و اعتقادات مردم را حفظ می کند و جایگاهشان از مرزبانان فیزیکی بیشتر نیز بالاتر است.

خطیب موقت جمعه شهرستان بشرویه گفت:حکومت ۵۰ ساله طاغوت با یک دستور رهبری و لبیک مردمی به خاک افتاد و سرنگون شد و انقلابی متفاوت با تمام انقلاب های دنیا شکل گرفت.

حجت الاسلام حدادیان بیان داشت: رهبر کبیر انقلاب در تمام عرصه ها با آگاه سازی مردم محکم و استوار در مقابل ظلم و ستم شاهنشاهی ایستادگی کردند.

وی اظهار کرد: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی یک واقعه اصیل و بزرگ بود که در تاریخ حکومت های دنیا ثبت شد و معمار کبیر انقلاب با کمک مردم ایران اسلامی به درستی در برابر هجمه های دشمنان به ویژه طاغوتیان ایستاد و انقلابی را به وجود آورد که اکنون بعد از گذشت چهل سال ملت ماهمچنان باعزت و اقتدار در امنیت کامل به سر می برند.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه گفت:خطر جدی که دولت های بیگانه و آمریکا را تهدید میکند این اتحاد و اسلام است که ریشه در عموم مردم فقیه ایران اسلامی دارد.

حجت الاسلام حدادیان نیز گفت:دشمنان اسلام و بویژه نظام جمهوری ما برای براندازی اسلام دست از تلاش برنداشته و این ماندگاری انقلاب ما آنان را هراسان تر از گذشته کرده است.

خطیب موقت بشرویه افزود:دشمن ۴۰ سال است که با برنامه های مختلف و فتنه های متعدد سعی بر بهم زنی وحدت بین مسلمانان و مردم ایران دارند،اما بار دیگر چشمشان در ۲۲ بهمن با حضور گسترده و پرشور ملت ایران کور خواهد شد.