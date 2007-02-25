اختصاص یک میلیارد و 327 میلیون دلار فاینانس برای احداث مترو در شهرهای کرج و اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه ، معادل 690 میلیون دلار تسهیلات مالی خارجی ، فاینانس برای احداث 25 کیلومتر خطوط قطار شهری در کرج اختصاص یافت و مقرر شد از معادل 637 میلیون دلار تسهیلات مالی خارجی ، فاینانس نیز برای احداث 23 کیلومتر خطوط قطار شهری در اهواز استفاده شود.

اعضای شورای اقتصاد همچنین با در خواست وزارت راه و ترابری برای استفاده از معادل 80 میلیون دلار تسهیلات بانک جهانی و معادل 25 میلیون دلار از محل منابع داخلی به منظور اجرای طرح ایمن سازی راه های کشور موافقت کردند.

با اجرای این طرح طی چهار سال و در سه مرحله شامل : آموزش ، خرید تجهیزات و اصلاح نقاط حادثه خیز ، شمار تلفات تصادفهای جاده ای در هفت استان پر حادثه تهران ، قم ، اصفهان ، فارس ، قزوین ، گیلان و خراسان رضوی تا 50 درصد کاهش می یابد.

در این جلسه با سرمایه گذاری شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از محل منابع داخلی برای احداث سیلوی 70 هزار تنی به منظور ذخیره سازی گندم خریداری شده از کشاورزان منطقه شهریار و تامین گندم کارخانه های استان تهران موافقت شد.

همچنین مقرر شد سیلوهای در اختیار دستگاههای دولتی و یا در حال احداث و تکمیل به بخش خصوصی واگذار شود.