۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

امام جمعه سرایان:

تبیین دستاوردهای انقلاب برای نسل جوان توطئه دشمن را خنثی می کند

سرایان- امام جمعه سرایان گفت: تبیین و تبلیغ دستاوردهای انقلاب، نقش بسزایی در خنثی نمودن ترفندها و طرح های شوم دشمنان و معرفی جایگاه و آثار مبارک انقلاب به مردم، به خصوص نسل جوان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام احمد نجمی پور در خطبه های این هفته نماز جمعه سرایان با تبریک فرارسیدن دهه فجر گفت:چهل سالگی انقلاب ثمره پایداری چهل ساله امامین انقلاب و ملت انقلابی ماست که با طلوع خورشید جهان ناب انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نه تنها ایران، بلکه تمام جهان دچار تحول شگرفی شد.

وی ادامه داد: انفجار نور در یوم الله۲۲ بهمن، هیمنه ابرقدرت های زمانه را درهم شکست و نویدبخش وعده حق تعالی مبنی بر پیروزی مستضعفان بر مستکبران بود.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران، آوای اسلام ناب محمدی(ص) را در جای جای دنیای معاصر طنین انداز ساخت و عصر نوینی را فراروی بشریت گشود.

وی اظهار کرد: اینک که چهل سال از پیروزی افتخار آفرین انقلاب اسلامی می گذرد، شاهد به بار نشستن شجره طیبه ای هستیم که با خون هزاران شهید آبیاری شده و دستآوردهای ارزنده و نتایج ارزشمندی را عاید مردم ایران، مسلمانان و آزادی خواهان جهان کرده است.

خطیب جمعه سرایان با اشاره به دستاوردهای نظام اسلامی گفت: حفظ این دستآوردهای افتخار آفرین، نیازمند هوشیاری و وحدت بیشتر مردم و عملکرد و تدبیر مناسب تر مسولان کشور و نیز شناخت و رفع موانع پیش روی نظام جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: سیاست زدگی و اختلاف میان آحاد مسؤلان، رفاه طلبی و اشرافی گری، از جمله موانع تحقق اهداف انقلاب اسلامی به شمار می روند.

نجمی پور تاکید کرد: تبیین و تبلیغ دستآوردهای گوناگون انقلاب اسلامی، نقش بسزایی در خنثی نمودن ترفندها و طرح های شوم دشمنان و معرفی جایگاه و آثار مبارک انقلاب به مردم، به خصوص نسل جوان دارد.

وی در پایان افزود: ان شاء الله مردم ما در روز ۲۲ بهمن امسال در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی مشت محکمی به دهان استکبار جهانی خواهند کوبید.

