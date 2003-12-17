آقازاده : پروتكل الحاقي احتمالا فردا امضا خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" آقازاده با بيان اينكه ما براي آنكه جواب محكمي به جوسازي‌ هاي جهاني عليه كشورمان بدهيم و نشان دهيم كه فعاليت‌مان صلح‌ آميز است، پروتكل را پذيرفته‌ايم گفت : بعد از امضا، مراحل قانوني‌اش طي خواهد شد و سازمان انرژي اتمي موظف است كه شفافيت و همكاري كامل را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته باشد.

آقازاده در خصوص اين كه آيا نيـروگاه بوشهر تا سال آينده آماده خواهد شد ؟ گفت : اميدواريم اين طور باشد ، روسها اگر جدي و فعال با اين امر برخورد كنند ، اين نيروگاه تا سال آينده تكميل مي‌شود ؛ چرا كه تجهيزات اصلي بوشهر نصب شده است.

وي افزود : روس ها از نظر اهداف، ديدگاه‌ها و تصميم‌هاي سياسي در تمام سطوح همكاري خوبي با ما دارند.

آقازاده در خصوص ميزان پيشرفت ايران و روسيه بر سر موافقت درباره‌ پروتكل بازگرداني سوخت هسته‌ اي ابراز داشت: وزير انرژي اتمي روسيه در آينده‌ نزديك به ايران مي‌آيد و پيش‌بيني مي‌شود كه اين پروتكل در سفر وي امضا شود؛ اين زمان چندان دور نيست و احتمالا يكي دوماه آينده شاهد امضاي آن خواهيم بود.

آقازاده همچنين نسبت به مدت زماني كه غني‌سازي اورانيوم معلق خواهد ماند، اظهار بي‌اطلاعي كرد.

آقازاده درباره‌ بازديد نمايندگان مجلس از تاسيسات هسته اي اراك، گفت: هدف از اين بازديد، نگاهي به پيشرفت پروژه‌ آب سنگين در اراك بود، اين بازديد انجام شد. روند كار نيز خيلي خوب پيش رفته بود؛ چرا كه كل پروژه در مرحله‌ 80 درصد، نصب تجهيزات حدود90 درصد بود و واحدهاي پشتيباني چون آب، برق، بخار و آب صنعتي نيز راه اندازي شده بودند؛ اميدواريم در چندماه آينده با اين روند، واحدهاي فرآيندي شروع به توليد كنند.

رييس سازمان انرژي اتمـي در ادامه تاكيـد كرد: اين براي اولين بار است كه در ايران چنين صنعتي با اين تكنولوژي برتر بدون كمك خارجي انجام مي‌شود و بايد گفت ره آورد بزرگي در خصوص تكنولوژي‌هاي برتر براي ايران محسوب مي‌شود.

وي افزود: موضوع ديگر اين است كه چنين فن‌آوري هيچ مرجعي ديگري در دنيا ندارد و اين دانش متعلق به ايران است و به نام كشورمان هم ثبت خواهد شد.

وي در خصوص زمان به راه ‌اندازي راكتور اراك گفت: تا زمان راه‌اندازي راكتور اراك فاصله داريم؛ زيرا بايد آب سنگين مورد نياز راكتور چند سال توليد و ذخيره شود؛ به همين دليل حدود پنج سال زمان نياز داريم.

رييس سازمان انرژي اتمي در خصوص دستگاه‌هاي مربوط به فن‌آوري هسته‌ اي كه در گمركات كشورهاي اروپايي مسدود شده است، اظهار داشت: تعهداتي كه ايران در بيانيه‌ تهران ذكر كرده بود، انجام داده است؛ ولي بسياري از كشورهاي اروپايي در خصوص بخش قابل توجهي از تجهيزات كه در گمركات، كارخانجات و بخشي از آنها كه در بخش گشايش اعتبار بانك‌ها متوقف شده‌اند؛ هنوز هيچ اقدام عملي براي رفع اين مشكلات صورت نداده‌اند.

