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۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

سردار حاجی‌زاده:

نمایشگاه اقتدار۴۰ فرصتی برای آشنایی مردم با توان نیروهای مسلح است

نمایشگاه اقتدار۴۰ فرصتی برای آشنایی مردم با توان نیروهای مسلح است

فرمانده هوافضای سپاه گفت: نمایشگاه دستاوردهای دفاعی برای اولین بار به این شکل و با این ویژگی‌ها تشکیل شده و فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی مردم با مجموعه توانمندی های نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در حاشیه بازدید از نمایشگاه «اقتدار ۴۰» اظهار داشت: این نمایشگاه برای اولین بار است که به این شکل و با این ویژگی‌ها تشکیل شده و فرصت بسیار مناسبی برای ملت شریف ایران است تا با مجموعه توانمندی‌های نیروهای مسلح در ۴۰ سال گذشته آشنا شوند.

وی افزود: البته تجهیزاتی که در این نمایشگاه به نمایش عموم گذاشته شده، تمامی توان و داشته‌های نیروهای مسلح نیست، اما در این نمایشگاه تعدادی از دستاوردهای دفاعی در یک محل به نمایش گذاشته شده که می‌تواند فرصت خوبی باشد که مردم با زحمات و دستاوردهای بخش های مختلف نیروهای مسلح از جمله بخش عملیاتی، تحقیقاتی، تولید و البته دستاوردهای وزارت دفاع آشنا شوند.

کد مطلب 4530211
هادی رضایی

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