به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی دوازدهم بهمن ۵۷ پس از سالها دوری از وطن به ایران آمدند و مردم با حضور پرشور خود بزرگترین مراسم استقبال تاریخ را رقم زدند. امام راحل رژیم پهلوی را غیرقانونی میدانست و در آن مطالب مهمی را برای آینده انقلاب بیان کردند.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران در اوج نشاط و سرزندگی است، گفت: نباید از خاطر ببریم که دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی و اسلام از هیچ تلاشی فروگذار نیستند، امروزه دشمن مدعی است که انقلاب به پایان رسیده است.
خطیب نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه دشمنان اسلام درصدد هستند چهره این دین مبین را بد جلوه دهند، گفت: آنها به دنبال اسلام هراسی و شیعه هراسی هستند و تلاش میکنند که فساد را در کشور ما اشاعه دهند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز به وضعیت حال حاضر بازار اشاره کرد و گفت: هدف کسانی که تبلیغات سوء میکنند چیزی جز مأیوس کردن مردم نیست، جای تأسف دارد که بعضیها نیز جوری عمل میکنند که چهره اسلام بهصورت بد، مخابره شود.
مسئولان و کسانی که در برقراری انقلاب نقش داشتند نباید طوری برخورد کنند که آرمانهای انقلاب زیر سؤال برودآیتالله حسینی همدانی با طرح این سؤال که سزاوار است مردم در سالگشت انقلاب در صف گوشت بایستند؟ گفت: بسیاری از عملکردها ظلم به اسلام و خون پاک شهدا است. متولیان باید برای سروسامان دادن به وضعیت تلاش کنند و تصمیمات درستی اتخاذ کنند.
وی با اشاره به توزیع عرضه سبد غذایی در سالهای گذشته، یادآور شد: چند سال قبل هم در آستانه ایام دهه فجر سبد غذایی عرضه کردند که با آن وضعیت نامناسب بخواهند چهره اسلام را بد جلوه دهند.
خطیب جمعه کرج البرز تأکید کرد: این قبیل عملکردها خدشه به انقلاب است، مسئولان و کسانی که در برقراری انقلاب نقش داشتند نباید طوری برخورد کنند که آرمانهای انقلاب زیر سؤال برود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اهمیت تقویت روحیه مطالبه گری، گفت: امروزه باید روحیه مطالبه گری را تقویت کنیم تا با مفاسدی مانند تجملگرایی، اشرافیت، اشرافی زدگی و منفعتطلبی که عدهای از مسئولان گرفتارش شدهاند، دامن انقلاب از آلودگیها پاک شود.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم نتیجه کار و مسیرمان ضایع شود، عنوان کرد: این مسیری که با رشادتهای فرزندان عزیز اسلام به نتیجه رسیده است، نباید ضایع شود.
به کوری چشم بدخواهان و تفالههای داخلیشان انقلاب زنده است و باصلابت به سمت آرمان های خود درحرکت استوی بابیان اینکه دشمنان میگویند انقلاب تمامشده است، گفت: ادعا دارند که انقلاب تمامشده، اگر اینطور است پس اینهمه سختگیری به اخلاق و فرهنگ برای چیست؟ چرا وزیر خارجه میگوید که میخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که ایران مانند یک کشور عادی برخورد کند؟
خطیب جمعه کرج با اشاره به نشست خبری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خزانهداری این کشور که چهاردهم آبان ماه برای اعلام جزئیات تحریمها برگزار شد، گفت: آنها مدعی شدند ایران باید بهعنوان یک نظام سیاسی عادی در نظام بینالملل رفتار کند و یا باید فشارهای اقتصادی را بپذیرد، حرفهایی که میزنند نشانه زندهبودن تفکر انقلابی است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه هر وقت بر اساس تفکر انقلاب عمل کردیم موفق شدیم، گفت: در طول این ۴۰ سال هر وقت بر اساس تفکر انقلاب عمل کردیم از بنبست بیرون آمدیم و موفق شدیم اما زمانی که نسخههای غربی را به ما تحمیل کردند و بهناچار عمل کردیم گرفتار شدیم و ضرر کردیم.
آیتالله حسینی همدانی گفت: به کوری چشم بدخواهان و تفالههای داخلیشان، با تکیهبر خدا، پیروی از رهبر انقلاب و حضور متدین مردم، انقلاب زنده است و باصلابت به سمت آرمان های خود درحرکت است.
وی در بخش دیگری با اشاره به فعالیت رو به کاهش صداوسیما برای انتقال سخنان امام، بیان کرد: قبلاً صداوسیما بیانات امام را بیشتر پخش میکرد اما امروز بسیار کم شده است، بیانات امام منشورهایی دارد که اگر مطالبه شود بسیار خوب خواهد بود.
عدهای به انتخاب سخنران جشن چهل سالگی انقلاب در کرج اعتراض دارند، یکهفتهای به دوستان وقت میدهیم ببینیم تدبیری میاندیشند یا خیرخطیب جمعه کرج گفت: ۴۰ سالگی انقلاب آغاز مرحله جدید حرکت انقلاب است، چقدر دستوپا زدند که امروز واقع نشود اما نتوانستند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز افزود: امیدواریم شاهد گسترش و استحکام بیشازپیش آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی باشیم، امروز بسیاری از اهداف انقلاب به ثمر رسیده است
آیتالله حسینی همدانی بیان کرد: امروزه دشمنان انقلاب ضعیفتر از همیشه و دوستان انقلاب عزیزتر از همیشه هستند آمریکا در این ۴۰ سال برای ما مشکلات زیادی درست کرد اما همیشه بازنده بوده و خواهد بود.
وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه گویا انتخاب سخنران مراسم روز ۲۲ بهمن در کرج از طرف مرکز بوده است، گفت: عدهای به این انتخاب اعتراض دارند، هفته آینده راجع این موضوع بحث میکنیم که وظیفه ما چه خواهد بود، یکهفتهای به دوستان وقت میدهیم ببینیم تدبیری میاندیشند یا خیر.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه نباید هزینهای برای استان درست شود، گفت: بالاخره حرکت انقلابی میخواهد انجام شود و باید شرایط آن رعایت شود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری بابیان اینکه امسال جواب بددهنیهای رئیسجمهور آمریکا داده میشود، خاطرنشان کرد: امسال، مردم سراسر ایران جواب اهانتها و بددهنیهای رئیسجمهور آمریکا را با حضور باشکوه خودشان در مراسم ٢٢ بهمن نشان خواهند داد.
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