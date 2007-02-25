مسلمانان جهان تروریسم را نفی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، این تحقیق نشان می دهد که 86 درصد پاکستانی ها، 81 درصد بنگلادشی ها و 74 درصد اندونزیائیها تروریسم را نفی می کنند.

نتایج این نظرسنجی که شگفت انگیز توصیف شده نشان می دهد تنها 46 درصد آمریکایی ها و اروپایی تروریسم را نفی می کنند در حالی که 24 درصد اظهار داشته اند که حملات تروریستی توجیه شده است!

این تحقیق تصریح می کند: در حقیقت دشمن مشترک خشونت و تروریسم است نه مسلمانان و این دشمن مشترک چه در قالب دارودسته های اشرار خشونت طلب لس آنجلس باشد و چه یک تروریستهای لاهور به هر صورت دشمن خشونتی است که آنها مورد تکریم قرار داده اند. هدف جهان غرب باید همکاری با جهان اسلام در راستای مغلوب کردن تروریستها باشد و مؤثرترین سیاست برای دستیابی به این هدف سیاستهایی محسوب می شود که میان بشریت مشترک باشند و ما غربیان می توانیم آن را واسطه به رسمیت شناختن این امر آغاز کنیم که مسلمانان سراسر جهان درست به اندازه غربیان خواستار برقراری صلح هستند.

بر خلاف باورهای نادرستی که در غرب شایع شده دین مقدس اسلام به هیچ وجه از تروریسم حمایت نمی کند، اما رسانه های غربی طی سالهای اخیر به ویژه پس از یازدهم سپتامبر سخت تلاش کرده اند که خلاف این امر را مدعی شوند و جوامع اسلامی سراسر جهان را به تروریسم و گروه های حامی ترور نسبت داده اند درست مثل اینکه هر مسلمانی یک تروریست است.