انقلاب اسلامی نعمت ایستادگی در برابر کفار را به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به اینکه امروز قطار انقلاب در مسیر خود حرکت می کند، اظهار داشت: در طول این چهل سال شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» پایدار مانده است.

وی اظهار داشت: استقلالِ جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا به امروز، روز به روز افزایش یافته اما از سوی دیگر اروپایی ها در موضوع برجام به این نتیجه رسیدند که آنان هستند که هیچگونه استقلالی از خود ندارند.

امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود به پیشرفت های روزافزون جمهوری اسلامی ایران اشاره و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف شاهد پیشرفتهای روزافزون بوده‌ایم چنانچه در فناوری فضایی نهمین کشور دنیا به شمار می رویم و جوانان ما همچنان به دنبال رسیدن به بالاترین مقام ها در حوزه های مختلف هستند.

دشمن نمی تواند ملت ایران را از دین و رهبر خود جدا کند

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن در تلاش است تا ملت ایران را از دین و رهبر خود جدا کند، بیان داشت: آنان نمی توانند ملت ما که با مکتب امیرالمومنین (ع) و امام حسین(ع) بزرگ شده را از دین و رهبر خود جدا کند چرا که ملت ایران زیر سلطه اجانب نخواهند رفت.

ایران قدر نعمت ایام الله دهه فجر را از یاد نمی برد

طباطبایی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به ۱۲ بهمن اظهار داشت: این روز سالروز ورود امام راحل (ره) به کشور است، ملت ایران به این دلیل روزهای دهه فجر را جشن می گیرد که خداوند دستور داد که نعمت هایی به شما داده شده را از یاد نبرید و قدر آن را باید در یاد داشته باشید.