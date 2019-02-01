به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با تبریک ۱۲ بهمن سالروز ورود تاریخی امام راحل (ره) به ایران اسلامی پس از سالها تبعید و دوری لز وطن و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: چهلمین سال حیات انقلاب اسلامی است. در واقع چهل سالگی مرحله تکامل و تعالی است.

وی اضافه کرد: مردمی که خود، صاحبان اصلی انقلابند و با همه دشمنی ها و مزاحمت‌ها آن انقلاب به پیش بردند، برای قضاوت درباره کارنامه ۴۰ ساله انقلاب از همه سزاوارترند.

امام جمعه دلوار ادامه داد: البته دشمنان سرسختی هم هستند که از قدرت انقلاب، آسیب‌های بزرگی دیده‌اند و عقده‌گشایانه قضاوت می‌کنند. اما چهل سالگی انقلاب بهترین فرصت انعکاس دستاوردها و فرصت‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

وی بیان کرد: در چهل سالگی انقلاب، با این‌که نظام اسلامی و مردم بر اثر توطئه‌ها و تحریم‌ها و فشارهای دشمن و بی‌کفایتی‌ برخی مدیران داخلی در شرایط سختی به‌سر می‌برند، اما همه بدانیم که این شرایط سخت و دشوار اگر بر هر کشوری غیر از ایران اعمال می‌شد در چند هفته آن کشور را از پا در می‌آورد، در حالی که به فضل الهی نظام اسلامی همچنان با قدرت و صلابت مسیر پیشرفت و بالندگی خود را طی می‌کند و روز به روز بر دستاوردها و توفیقات خود می‌افزاید.

زاهددوست با تاکید بر سپردن امورات اجرایی به جوانان نسل سوم انقلاب خاطرنشان کرد: در تاریخ انقلاب‌اسلامی چهار نسل پیاپی را تجربه کرده ایم که نسل اول انقلاب در شکل‌گیری انقلاب‌اسلامی و تشکیل نظام اسلامی تحت زعامت و رهبری حضرت امام(ره) نقش آفرین بود و به رسالت خود بدرستی عمل کرد و نسل دوم انقلاب رسالت تثبیت و پاسداری از نظام اسلامی به‌خصوص در عرصه‌های جهاد و شهادت بعهده گرفت و سربلند و سرافراز از عهده آن بیرون آمد.

وی افزود: نسل سوم و چهارم انقلاب‌اسلامی، نسل‌هایی هستند که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی تربیت و رشد یافته و در واقع اولین ثمرات و سرمایه‌سازی انسانی انقلاب‌اسلامی هستند.

امام جمعه دلوار تاکید کرد: برخلاف نظریات غربی ها، و علیرغم تبلیغات مسموم دشمن و تهاجمات فرهنگی آنان اما گرایش نسل سوم و چهارم انقلاب به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی عمیق تر است و ما می بینیم امروز همین نسل سوم و چهارم ها نظیر شهید که انقلاب و دفاع مقدس را هم تجربه نکرده اما با باور عمیق به آرمان های اصیل امام چگونه شجاعانه در میدان دفاع از حریم اهل بیت حضور پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان کشور هم باید جوانان عزیز و نسل سوم و چهارم انقلاب را بیش از پیش درک کنند و بدانند که پیشرفت و اعتلای کشور در گرو بها دادن حقیقی به نسل جوان خصوصاً و سپردن امور اجرایی کشور به نسل سوم انقلاب‌اسلامی است.

زاهددوست افزود: امروز در کشور چالش‌های مختلفی در عرصه اقتصادی و اجتماعی داریم و این چالش ها بر معیشت و آرامش مردم تاثیرگذار بوده یکی از راه‌های برون رفت ما از مشکلات و گرفتاری‌های فعلی این است که مدیرانی که رمق خدمت در پست‌های اجرایی را ندارند عرصه را برای را حضور جوانان تازه نفس و نسل سوم انقلاب فراهم کنند و کار و میدان را به آنان بسپارند.

وی اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران پس از چهار دهه که از عمر پر برکت و افتخارآمیز آن می‌گذرد توانسته است با بر هم زدن معادلات قدرت جهانی، بیش از هر زمان دیگری جایگاه تأثیرگذار و تعیین‌کننده خود در عرصه تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحکیم بخشد و پیام الهام‌بخش و عزت آفرین خود، را به گوش جهانیان برساند.

امام جمعه دلوار گفت: آینده روشن و درخشان و پر قدرت متعلق به اسلام عزیز و انقلاب اسلامی است و انشاالله به زودی بشریت شاهد اضمحلال و نابودی رژیم‌های سلطه و خودکامه دنیا خواهد بود.

وی ادامه داد: تجربه‌های ارزشمند چهل ساله انقلاب اسلامی چراغ راه آینده کشور است، تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی مملو از دستاوردهای درخشانی است که می‌تواند چراغ راه آینده نظام اسلامی باشد.