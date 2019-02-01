جمهوری اسلامی قدرتمندتر از همیشه در جهان نقش آفرینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و جشن های دهه فجر گفت: امروز به برکت خون شهیدان و تبعیت از ولایت و رهبری، جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از همیشه در جهان و منطقه نقش آفرینی می کند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در ۴۰ سال گذشته افزود: دشمنان با تمام قوا و تجهیزات برابر عظمت ملت ایران اسلامی سرتعظیم فرود آوردند و پس از گذشت ۴۰ سال تمامی توطئه های آنان نقش برآب شده است.

وی با تاکید براینکه وحدت و پایبندی به ارزشها و ولایتمداری رمز پیروزی و تدوام انقلاب اسلامی است تصریح کرد: باید با بصیرت و بیداری و تبعیت از ولایت فقیه برابر توطئه ها و تحریم های دشمنان مقاومت کرد.

آیت الله طبرسی با اظهار اینکه حضرت امام راحل و یارانش سال های سال برابر زورگویی های دشمنان ایستادند و انقلاب اسلامی نتیجه مجاهدت و بصیرت ملت است افزود: امروز دشمنان با همه تجهیزات مدرن و قوا برابر انقلاب و ملت ایران سر تسلیم فرود آورده اند.

امام جمعه ساری، با بیان اینکه هدف دشمنان ناامیدکردن مردم از انقلاب اسلامی به دستاوردهای انقلاب در بخش های علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و غیره اشاره و اضافه کرد: این دستاوردها قابل قیاس با گذشته نیست.

آیت الله طبرسی، وحدت و ایثار را مرز موفقیت ایران اسلامی در عبور از توطئه ها و فتنه ها بیان کرد و گفت: دشمنان برای براندازی نظام مقدس اسلامی راههای مختلفی را در پیش گرفته اند و باید برابر توطئه ها هوشیار بود.

وی خواستار مشارکت و حضور پرشور مردم ولایتمدار در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شد.