انقلاب اسلامی ایران امانتی از سوی شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به سالروز ورود امام راحل به میهن اسلامی اظهار داشت: نهضت امام راحل بعد از درگذشت آیت الله بروجردی شروع شد و قبل از آن در مسائل از ایشان پیشی نمی گرفتند، اما بعد از فوت آیت الله بروجردی امام راحل تکلیف دانستند تا شخصا وارد میدان شوند.

وی با بیان اینکه فقاهت امام راحل زبانزد خاص و عام بود، افزود: زمانی که امام راحل را به نجف تبعید کردند ایشان دست از تلاش برنداشتند و پیام های روشنگرانه خود را به مردم ایران ابلاغ می کردند که این موضوع باعث شد تا امام را به فرانسه تبعید کنند اما روشنگری های امام راحل در این کشور نیز ادامه داشت.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه تظاهرات مردمی بنیان حکومت شاهنشاهی را از هم فروپاشید، ابراز داشت: امام راحل در چنین روزی با اقتدار وارد کشور شد و سخنرانی کوبنده ای در بدو ورود خود به کشور داشتند.

وی با بیان اینکه این انقلاب امانت شهدا است، گفت: ما باید از هر چیزی که موجب تضعیف انقلاب اسلامی می شود پرهیز کنیم چرا که اراده خداوند بر پیروزی این انقلاب بوده است در حالیکه توطئه های زیادی علیه نظام جمهوری اسلامی روا داشتند.