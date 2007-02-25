رسالت ادیان آسمانی تحکیم پایه های صلح در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، کاردینال پل پوپارد رئیس شورای پاپی گفتگوی فرهنگها و ادیان واتیکان با دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در قاهره دیدار کرد.

دکتر زقزوق درباره ضرورت گفتگوی بین ادیان و فرهنگها تأکید کرد و گفت: اسلام به گفتگو و شناخت بشر به منظور تقریب دیدگاهها دعوت و بر از بین رفتن سوء تفاهم و افکار نادرست درباره دیگری اشاره می کند.

وی گفت: حضرت محمد (ص) اولین کسی بود که گفتگوی بین ادیان را در تاریخ مطرح کرد و نجاشی پادشاه حبشه نیز پس از شنیدن سخنان مسلمانان با احترام اسلام به همه رسولان گذشته و آزادی عقاید و اینکه هیچ اکراهی در دین وجود ندارد، از میهمانان خود استقبال کرد.

در این میان طرفین بر اینکه ادیان آسمانی به منظور صلح میان بشر و تحکیم پایه های آن در جهان آمده اند، تأکید کرده و اظهار داشتند: هدف ادیان برخورد، درگیری، ایجاد جنگ و دامن زدن به اختلافات نبوده است.

طرفین اعلام کردند: رهبران دینی مسئولیت بزرگی در اشاعه صلح دارند و این هدف جز با گفتگوهای سازنده و دوری از تعرض به عقاید دیگران محقق نمی شود.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان از زقزوق نیز دعوت کرد تا به واتیکان سفر کرده و در ماه می ( اردیبهشت ماه)درباره فرهنگها و ادیان سخنرانی کند. این دعوت در چارچوب مراسم یادبود شصتمین سال روابط دیپلماسی میان مصر و واتیکان انجام شده است.