سفر بوش به آمریکای لاتین محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هوگو چاوز در یک کنفرانس خبری درباره سفر آتی جرج بوش به آمریکای لاتین گفت : "این یک تهاجم دیپلماتیک است که بسیار دیر انجام می شود؛ تصورمی کنم که رئیس جمهوری آمریکا چیزی در آمریکای لاتین پیدا نخواهد کرد ".



این رهبرچپگرای ونزوئلا که آمریکا وی را متهم به بی ثباتی کرده و رفتارش را تهدیدی برای دموکراسی در منطقه خوانده است ، خاطرنشان کرد :" وی به حق رهبران آمریکای لاتین برای دیداربا بوش احترام می گذارد" .



وی همچنین با بیان اینکه "ما هر گز بوش را دعوت نمی کنیم، زیرا وی را می شناسیم"، همچنین ابراز امیدواری کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 دولتی را برسر کار آورد که وی بتواند با آن گفتگو کند .



چاوز که بوش را بارها شیطان خوانده است؛ دولت فعلی آمریکا را یک تهدید واقعی خواند .



رئیس جمهوری ونزوئلا باردیگر دولت بوش را متهم کرد که طرحهای جدیدی برای ترور وی دارد و وی از هویت توطئه گران مطلع نیست .



وی همچنین با بیان اینکه چهار یا پنج دیوانه هستند که به کارهای خود برای کشتن چاوز ادامه می دهند، گفت: طرحهای سوء قصد علیه وی در حال آماده شدن است و یکی از این طرحها در چند روز یا چند ماه گذشته به اوج خود رسیده است .



رئیس جمهوری آمریکا قراراست 8 تا 14 ماه مارس (14 تا 23 اسفند)از کشورهای برزیل، اوروگوئه، کلمبیا، گواتمالا و مکزیک دیدار کند .



کاخ سفید نیز مدعی شد که سفر بوش به آمریکای لاتین تاکید بر تعهد آمریکا درقبال نیکره غربی و تاکید بر دستور کار مشترک واشنگتن برای ارتقاء آزادی ، رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی دراین منطقه است.



روابط آمریکا و ونزوئلا از زمان روی کار آمدن هوگو چاوز در سال 1998 به سردی گراییده است .



چاوز که در دسامبر سال گذشته میلادی باردیگربه عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا انتخاب شد؛ روابط نزدیکی با ایران و کوبا دارد .