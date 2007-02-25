نمایشگاه کتب خطی و اسناد تاریخی با موضوع امام رضا(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اعلام کرد : نمایشگاه جاده ولایت که گنجینه ای ارزشمند از منابع مکتوب و پژوهش های علمی و میدانی تاریخ نویسان، محققان و پژوهشگران سفر تاریخی حضرت رضا (ع) از مدینه به خراسان است برای اولین بار در مشهد برگزار شد و استقبال کم نظیر از آن موجب شد دوره بعدی آن در شهر یزد که یکی از مسیرهای عبور کاروان حضرت رضا (ع) از مدینه به خراسان بوده است برگزار شود.

محمدحسن محمدیان به چهار قدمگاه حضرت رضا (ع) در استان یزد به نام های مسجد بیرون ابرکوه، فراشاه، مسجد و حمام فرط و خرانق اشاره و خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه نقشه و تصاویر قدمگاه های حضرت رضا (ع) در استان مشخص شده است و مردم استان یزد می توانند با آشنایی با این مکان ها از نزدیک با مسیر و قدمگاه های ایشان آشنا شوند.

وی تصریح کرد: برای طراحی نقشه مسیر تاریخی حضرت رضا (ع) بیش از سی منبع تاریخی از علمای بزرگ نظیر ابن طاوس شیخ صدوق استفاده شده است.

این نمایشگاه از 5 تا 10 اسفندماه دایر است.