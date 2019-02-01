استقبال اتحادیه عرب از تشکیل دولت جدید لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، «محمود عفیفی» سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب به «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان تشکیل دولت جدید را تبریک گفت و از تلاش‌های «میشل عون» رئیس‌جمهوری این کشور طی حدود ۹ ماه گذشته به منظور دستیابی به توافقی برای تشکیل دولت، قدردانی کرد.

عفیفی اشاره کرد که دبیرکل اتحادیه عرب بر ایستادگی در کنار لبنان و حمایت سیاسی و اقتصادی از دولت جدید این کشور تأکید کرد.

وی همچنین حمایت از موسسات قانونی دولت لبنان به منظور تضمین وحدت ملی این کشور و امنیت و ثبات آن را ضروری دانست و گفت که اتحادیه عرب علاقه‌مند است در مرحله آینده شاهد اتحاد ملت لبنان به منظور اولویت دادن مصلحت ملی بر تمامی مسائل دیگر باشد.

دولت جدید لبنان روز گذشته سرانجام پس از کش‌ و قوس‌های طولانی، به ریاست سعد الحریری تشکیل و معرفی شد.

«فؤاد فلیفل» رئیس اطلاع رسانی شورای وزیران لبنان، اسامی وزرای کابینه جدید این کشور به ریاست سعد الحریری را اعلام کرد.