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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

یک مسئول سفارت ایران در عراق در گفتگو با مهر :

هدف از انفجار امروز سفارت ایران نبوده است / به کارکنان سفارت هیچ آسیبی نرسیده است

هدف از انفجار امروز سفارت ایران نبوده است / به کارکنان سفارت هیچ آسیبی نرسیده است

سفارت ایران در عراق از سلامتی کارکنان این سفارت به دنبال وقوع انفجاری در نزدیک مقر ساختمان این سفارت در مرکز بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالانواری از مسئولان سفارت ایران درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره انفجار صبح امروز در نزدیک سفارت ایران در مرکز بغداد گفت : وقوع این انفجار صحت دارد، اما خوشبختانه به سفارت و کارکنان آن هیچ آسیبی نرسید.

وی درادامه افزود: این انفجار در دو کیلومتری ساختمان سفارت به وقوع پیوست.

ذوالانواری تاکید کرد: هرچند که این انفجار درنزدیکی سفارت ایران به وقوع پیوست، اما این تلاش رسانه ها است تا القا کنند که هدف این انفجار، سفارت ایران بوده است.

این منبع در سفارت ایران درباره تلفات احتمالی، گفت: دراین حادثه که درمنطقه الخضراء به وقوع پیوست ، دو تن از مردم بیگناه عراق کشته شدند.

ذوالانواری درباره زمان دقیق این انفجار اظهار داشت : این انفجار تقریبا ساعت 9:30 دقیقه به وقت ایران رخ داده است.

شبکه الجزیره قطر دقایقی پیش با پخش خبر فوری از وقوع انفجاری در نزدیکی سفارت ایران در بغداد خبر داد. این شبکه میزان تلفات ناشی از این انفجار را یک کشته و 4 زخمی اعلام کرد.

کد مطلب 453030

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