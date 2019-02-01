۱۲کیلومتر از پروژه محور دوبانده خمین-الیگودرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در سفر یک روزه به خمین ۱۲ کیلومتر از ۴۳کیلومتر مسیر دوبانده خمین-الیگودرز را با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان که از این مبلغ ۹ میلیارد تومان برای راهسازی و یک میلیاد تومان برای نصب علایم جاده ای آن هزینه شده افتتاح کرد.

همچنین در سفر استاندار مرکزی به خمین در نخستین روز از دهه فجر، ساختمان شهرداری خمین به مساحت ۵۵۰۰مترمربع با زیربنای ۱۰هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری در سه طبقه به بهره برداری رسید.

افتتاح نمایشگاه دائمی صنایع دستی با هدف رونق بازار صنایع دستی و توسعه اشتغال صنایع دستی در خمین از دیگر برنامه های آغازین روز دهه فجر بود.

براساس این گزارش، امروز در خمین ۱۰۵پروژ با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان بهره برداری یا کلنگ زنی شد که از این تعداد ۱۳ پروژه کلنگ زنی و ۹۲ پروژه بهره برداری شد که ۵۱۱ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به همراه دارد.