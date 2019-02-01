۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

ترامپ: من شکست ها در سوریه و افغانستان را به ارث بردم

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: من شکست ها در سوریه و افغانستان را به ارث بردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی بر خروج نظامیان این کشور از سوریه تاکید کرد.

در این پیام که در توئیتر منتشر شده آمده است: بعد از ۱۸ سال طولانی، تا قبل از اینکه من بیایم داعش سوریه را در بر گرفته بود.

وی گفت: ما به زودی داعش را به طور صد در صد از میان می بریم. اما از نزدیک مراقب آنها خواهیم بود.

وی در توئیت دیگری می نویسد: من به کلی شکست ها در سوریه و افغانستان را به ارث بردم. جنگ های بی پایان و هزینه های نامحدود و مرگ را. در زمان کمپین انتخاباتی خود قویا اعلام کرده بودم که این جنگ ها باید پایان بیابند. ما سالانه ۵۰ میلیارد دلار در افغانستان هزینه کردیم و به حدی به آنها ضربه زدیم که هم اکنون در حال مذاکرات صلح با آنها هستیم.

عبدالحمید بیاتی

