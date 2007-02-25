سر رسید بخش اعظم اعتبارات تبصره 13 پایان سال خورشیدی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه احداث ایستگاه های گازرسانی و از این قبیل در پروژه عمرانی تبصره 13 منظور شده است گفت: گاز سوز کردن خودروها، تحویل اتوبوس به شهرداری ها، جایگزینی خودروهای فرسوده و از این قبیل فعالیت های پیش بینی شده در تبصره 13 جزء اعتبارات جاری دولت محسوب می شود.

غفار اسماعیلی با توجه به اظهارات مهدی هاشمی معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور که پایان سال مالی دولت را پایان مهلت دولت در تحقق اهداف تبصره 13 دانسته بود تصریح کرد: تحقق یک سوم اهداف تبصره 13 در مورد پروژه های جاری صادق است که بخش اعظمی از این اعتبارات را تشکیل می دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون چندین بار عوامل وزارت کشور در این خصوص به کمیسیون مربوطه احضار شده اند ، افزود: دولت در خصوص عوامل بازدارنده و مشکلات اجرای این مصوبه توضیحاتی داده است با این حال توضیحات اصلی باید در گزارش عملکرد دولت داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، دیوان محاسبات کشور را مسئول رسیدگی به گزارش های دولت دانست و تاکید کرد: مسلما یکی از فاکتورهای تصمیم گیری در مورد تبصره 13 سال آینده گزارش های دولت در سال جاری است.