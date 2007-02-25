تیم فوتبال امید قطر بر مالزی غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدارتدارکاتی که روزگذشته به میزبانی قطر در دوحه برگزارشد تیم فوتبال امید این کشور در یک بازی نزدیک موفق به کسب برتری یک بر صفر مقابل مالزی شد. تنها گل این بازی در دقیقه 54 توسط ماجد محمد وارد دروازه مالزی شد.

تیم فوتبال قطر در گروه 2 مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک پکن در قاره آسیا با تیمهای کویت، بحرین و پاکستان هم گروه است و در نخستین بازی خود به مصاف کویت می رود.

مالزی نیز با تیمهای سوریه ، ژاپن و هنگ کنگ در گروه 2 به رقابت می پردازد و در اولین دیدار خود رودرروی سوریه می ایستد.