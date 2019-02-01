به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش روز گذشته و بعد از قطع همکاری با تیم ملی فوتبال، ایران را ترک کرد و به پرتغال رفت.

کی روش در مصاحبه ای با انتقاد شدید از وزیر ورزش تاکید کرد که مسعود سلطانی فر مخالف فوتبال بوده و نمی خواسته است که قرارداد این مربی پرتغالی تمدید شود.

سرمربی سابق تیم ملی در این مصاحبه که قبل از جام ملت ها ضبط شده بود، گفت: من تلاش زیادی کردم و جنگیدم تا راهی پیدا کنم و رسانه ها به اینجا (قطر) بیایند. رئیس فدراسیون به من گفت دولت حتی یک پنی به فوتبال پرداخت نمی کند. اینکه صحت دارد یا خیر را از رئیس فدراسیون بپرسید. ولی هربار خواستیم چیزی بگوییم رئیس فدراسیون گفت وزیر ورزش فوتبال را دوست ندارد و فوتبال را نمی خواهد. تاج می گفت او (وزیر ورزش) نمی خواهد کی روش اینجا باشد و با ما می جنگد و پول نمی دهد چون قراردادت را تمدید کرده ایم. این چیزی است که رئیس فدراسیون هر روز به من می گوید. این چیزی است که هر روز می شنوم.

کی روش تاکید کرد: بنده نمی توانم درب اتاق وزیر را بزنم و بپرسم آیا این موضوعات صحت دارد یا خیر. صادقانه بگویم در حال حاضر فشار زیادی روی من و بازیکنان من است چون آنها به بازیکنان و کادر فنی دروغ گفتند. به آنها گفتند معوقات را پرداخت می کنند ولی آن پول ناپدید شده است. همه دیوانه شده اند به این دلیل که فدراسیون از آن پول برای کارهای دیگر استفاده کرد. فدراسیون با این پول برای تیم امید، غذای فدراسیون و آژانس هواپیمایی هزینه کرد. حالا کسانی که کار می کنند پولی ندارند.

سرمربی سابق تیم ملی تصریح کرد: اگر فدراسیون قطر نبود ما حتی این کمپ را هم نداشتیم و آماده سازی امکان پذیر نبود. آنها تمام هزینه های ما را پرداخت کردند چون فدراسیون فوتبال هیچ چیزی نداشت. واجب است که سخت کار کنم تا بازیکنان را کنار هم نگه دارم ولی این کار سختی است. اما شما باید بدانید که دلیل اینکه کادر و بازیکنان عصبانی و ناامید هستند این است که این پول ما است.

کی روش ادامه داد: پول ما را خرج تیم المپیک کرده اند. آنها دو بازی تدارکاتی با سوریه داشته اند ما هیچ بازی ای برای جام ملت های آسیا نداشته ایم. فدراسیون پول تیم ملی را خرج تیم المپیک کرد که ماه آوریل بازی دارد ولی ما جام ملت ها را در پیش داریم و مسابقه ای نداشته ایم. هیچکس اینرا درک نمی کند.