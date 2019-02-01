اجرای ۵۵ عنوان برنامه متنوع طی ایام الله دهه فجر در شهر پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، کورش گلریز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: پیش از بیان هر موضوعی بر خود وظیفه می دانم ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، فرا رسیدن سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) و دهه فاطمیه را خدمت شهروندان گرامی تسلیت عرض کنم.

وی ادامه داد: مهمترین بخش از برنامه های شهرداری پردیس طی ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، افتتاح، کلنگ زنی و بازدید از طرح های عمرانی، خدماتی و فرهنگی است.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین برنامه هایی نظیر اعزام شهروندان به موزه عبرت با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان، همایش تجلیل از ۴۰ کارآفرین برتر با همکاری اداره اصناف شهرستان، نورافشانی آسمان شهر، انجام مقدمات برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن، برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ایام فاطمیه در بوستان نورالشهدا و مساجد سطح شهر، رژه تجهیزات شهری و شهرستانی به مناسبت سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره)، تجدید دیدار خانواده شهدا و ایثارگران و برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی اجرایی می شود.

شهردار پردیس افزود: علاوه بر این، جشنواره اشعار انقلابی، نمایشگاه کتاب انقلاب در کتابخانه دانش شهرداری، نمایشگاه تابلوهای دیواری انقلاب در میدان و خیابان فردوس پردیس، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر انقلاب در مراکز فرهنگی هنری شهرداری، برپایی نمایشگاه انقلاب، تکریم هنرمندان پیشکسوت انقلابی، مسابقه پیامکی انقلاب و برگزاری کرسی آزاد اندیشی دستاوردهای انقلاب تحقق می یابد.

به گفته گلریز، برگزاری رقابت های متنوع ورزشی تحت عنوان جام فجر، همکاری در برگزاری آیین نواخت زنگ انقلاب در مدارس، عطرافشانی مزار مطهر شهدای گمنام، تدوین نماهنگ های مرتبط و پخش در نمایشگرهای شهری، نشست صمیمی مسئولان و مردم در نماز عبادی سیاسی جمعه، پخش نواهای انقلاب در سطح شهر و برپایی ایستگاه صلواتی در ردیف دیگر اقدامات شهرداری در ایام الله دهه فجر قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین برنامه هایی نظیر برگزاری مسابقه قرآنی، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در میدان عدالت، فراخوان عکس انقلابی، همایش دوشنبه های سالمندی با گرایش دهه فجر در موسسه فرهنگی هنری، جشن انقلاب ویژه کودکان دارالقرآن، آذین بندی مبلمان شهری و ... را می توان به عنوان سایر امور طی بازه زمانی مذکور برشمرد.