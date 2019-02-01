به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق امروز در سخنانی اعلام کرد که روابط بغداد و اربیل بسیار مثبت است و هم اکنون تفاهم بالایی میان اقلیم کردستان عراق با «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق وجود دارد و این فضا تاثیر زیادی بر پیروزی نهایی بر تروریستهای داعش دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: داعش سعی دارد از بحران های میان بغداد و اربیل سوءاستفاده کند.

بارزانی در ادامه از حزب دموکرات و دیگر احزاب کردستان عراق خواست در راستای افزایش همگرایی با دولت مرکزی بغداد اقدام کنند تا مشکلات موجود در اقلیم با همکاری های دوجانبه حل و فصل شود.