ادعای ترامپ درباره حمایت ناتو از تصمیم آمریکا برای خروج از INF

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با تائید خبر خروج کشورش از پیمان منع تولید موشکهای میانبرد هستهای (INF) عنوان داشت که اغلب کشورهای عضو ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) از این تصمیم حمایت می کنند.
ساعتی قبل مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور شش ماه دیگر رسما از پیمان موشکهای هستهای میانبرد با روسیه خارج میشود.
او گفت آمریکا آماده است تا در این زمینه با روسیه تعامل کند، اما چنانچه روسیه به تعهداتش عمل نکند، این پیمان ملغی میشود.
اما در پاسخ به اتهامات آمریکا، روسیه میگوید تعهداتش را نقض نکرده است.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز و پیش از اعلام خروج آمریکا از پیمان موشکهای هستهای میانبرد، گفته بود که روسیه هرگز آغازگر تشدید رقابت تسلیحاتی نخواهد بود و سعی خواهد کرد تا آمریکا را سر عقل بیاورد.
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