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۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

ادعای ترامپ درباره حمایت ناتو از تصمیم آمریکا برای خروج از INF

ادعای ترامپ درباره حمایت ناتو از تصمیم آمریکا برای خروج از INF

رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه مدعی شد که اعضای ناتو از تصمیم واشنگتن برای خروج از پیمان منع تولید موشک های میان برد (INF) با روسیه حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با تائید خبر خروج کشورش از پیمان منع تولید موشک‌های میان‌برد هسته‌ای (INF) عنوان داشت که اغلب کشورهای عضو ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) از این تصمیم حمایت می کنند.

ساعتی قبل مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور شش ماه دیگر رسما از پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌برد با روسیه خارج می‌شود.

او گفت آمریکا آماده است تا در این زمینه با روسیه تعامل کند، اما چنانچه روسیه به تعهداتش عمل نکند، این پیمان ملغی می‌شود.

اما در پاسخ به اتهامات آمریکا، روسیه می‌گوید تعهداتش را نقض نکرده است.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز و پیش از اعلام خروج آمریکا از پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، گفته بود که روسیه هرگز آغازگر تشدید رقابت تسلیحاتی نخواهد بود و سعی خواهد کرد تا آمریکا را سر عقل بیاورد.

کد مطلب 4530349
عبدالحمید بیاتی

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