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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

در صورت تصویب شورای عالی آموزش و پرورش ؛

"آموزش سلامت" درس می شود

"آموزش سلامت" درس می شود

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: در صورت پذیرش شورای عالی آموزش آموزش ، موضوع سلامت به عنوان یک درس در مدارس نهادینه می شود.

دکتر حسن ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنای آموزش و پرورش پیشگیری از تمام رفتارهای خطر آفرین و بیماری های سنین دانش آموزی است.

وی خاطر نشان ساخت: محور برنامه های دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش حول آموختن مهارت نه نگفتن به دانش آموزان ، آموزش اولیاء و چگونگی برخورد آنان با فرزندان شان است.

مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش ، درباره موضوع مطرح شده 42  ساعت آموزش سلامت در مدارس و زمان اجرای آن ، گفت: این کار نیازمند برنامه ریزی و رعایت سلسله مراتبی در دفتر تالیف کتب درسی است.

ضیاء الدینی از هماهنگی و رسیدن به ایده های واحد آموزش و پرورش در مصوبه هیئت وزیران (درباره نهادینه شدن آموزش های سلامت در مدارس) خبر داد.

کد مطلب 453035

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