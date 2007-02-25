"آموزش سلامت" درس می شود

دکتر حسن ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنای آموزش و پرورش پیشگیری از تمام رفتارهای خطر آفرین و بیماری های سنین دانش آموزی است.

وی خاطر نشان ساخت: محور برنامه های دفتر سلامت و تندرستی آموزش و پرورش حول آموختن مهارت نه نگفتن به دانش آموزان ، آموزش اولیاء و چگونگی برخورد آنان با فرزندان شان است.

مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش ، درباره موضوع مطرح شده 42 ساعت آموزش سلامت در مدارس و زمان اجرای آن ، گفت: این کار نیازمند برنامه ریزی و رعایت سلسله مراتبی در دفتر تالیف کتب درسی است.

ضیاء الدینی از هماهنگی و رسیدن به ایده های واحد آموزش و پرورش در مصوبه هیئت وزیران (درباره نهادینه شدن آموزش های سلامت در مدارس) خبر داد.