انقلاب اسلامی تازه در ابتدای مسیر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز جمعه در اختتامیه جشنواره فرهنگ و هنر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تبریز با بیان اینکه انقلاب اسلامی از بسیاری فراز و فرودها عبور کرده ادامه داد: انقلاب اگر یک ریزش داشته باشد، دهها رویش دارد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی داشته است، ادامه داد: دشمن همواره در تلاش بوده تا مانع از پیشرفت و رشد انقلاب اسلامی شود، گفت: در سایه جنگ، صنایع هوا و فضای کشورمان این چنین رشد کرد و تحریم‌ها نیز هرچند مشکلاتی ایجاد می‌کند اما قطعا از این توطئه‌ها عبور خواهیم کرد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه شرایط در نهایت به نفع کشور ما تمام می شود، ادامه داد: دشمنان تاکنون هر آنچه که به فکرشان می‌ رسید انجام داده اند، ولی مستأصل شده و انقلاب چون طوفان در مسیر خود پیش می ‌رود. امروز انقلاب اسلامی ایران به کشورهای دیگر نیز صادر شده است.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه مردم سالاری از دیگر برکات این نظام اسلامی است، گفت: هر سال به طور متوسط یک انتخابات در کشورمان برگزار می ‌شود و رسانه های مختلفی با دیدگاه های مختلف درحال فعالیت داریم.

وی گفت: استقلال بی ‌نظیر ایران از دستاوردهای پیروزی انقلاب است. حتی اتحادیه اروپا و قدرت‌هایی که گاهی فکر می‌کنیم ابر قدرت هستند، بدون اذن یکدیگر آب نمی‌ خورند ولی ما مستقل هستیم.