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۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۵

فرمانده انتظامی بوشهر:

عاملان تیراندازی در دشتی دستگیر شدند

عاملان تیراندازی در دشتی دستگیر شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: دو نفر متهمی که به قصد اخاذی با شهروندی در شهرستان دشتی درگیر و با اسلحه وی را مضروب کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی انتشار مطالبی توهین آمیز علیه فردی به هویت «م» در فضای مجازی پرونده‌ای در پلیس فتا تشکیل شد.

وی افزود: در حین بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی پلیس، عاملان احتمالی این عمل مجرمانه از طریق واسطه‌ای با شاکی تماس و درخواست می‌کنند با دریافت  ۵۰ میلیون تومان پول از انتشار مطالب توهین آمیز علیه شاکی دست برمی‌دارند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: شاکی بدون اطلاع پلیس به همراه دونفر از دوستانش در محلی خارج از شهر با متهمین قرار می‌گذارد و در محل قرار، طرفین با هم درگیر می‌شوند که یکی از متهمین با استفاده از اسلحه کمری یکی از همراهان شاکی را مضروب می‌کند.

سردار واعظی گفت: به محض تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ واحدهای مختلف پلیس شهرستان دشتی در محل حادثه حاضر و یکی از متهمین را دستگیر و به مقر پلیس منتقل می‌کنند.

وی با بیان اینکه عامل اصلی تیراندازی به هویت «گ» نیز که از محل متواری شده بود به دنبال اقدامات پلیس و همکاری خانواده خود را به پلیس معرفی و اسلحه بکار رفته در تیراندازی نیز از وی کشف شد.

سردار واعظی تصریح کرد: از آنجا که احتمال دارد دو نفر متهم دستگیر شده در این رابطه اعمال مجرمانه و جرایم خشنی دیگری نیز در سطح شهرستان مرتکب شده باشند پرونده آنان در دو واحد تخصصی پلیس در دست بررسی است.

کد مطلب 4530372

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
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      درود خداوند به ابن نیرویهای زحمت کش انتظامی. سلام بر این سردار هشت سال دفاع مقدس سردار واعظی

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