مشکل فنی و عدم پخش فیلم خبرساز شد/کار به ساعت ۲۳ کشید

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه هجدهمین جشنواره فیلم فجر در شامگاه جمعه ۱۲ بهمن قرار بود اولین سانس خود را با نمایش فیلم «سرخپوست» در تالار حافظ آغاز کند، به علت مشکل فنی و نرسیدن فایل ارسالی ساعتی پس از پر شدن تالار حافظ لغو شد.

بدین ترتیب پس از لغو آیین گشایش جشنواره که ۱۱ بهمن قرار بود برگزار شود، این دومین چالشی است که پیش روی جشنواره در شیراز قرار گرفته و موجب شد مدیر اجرایی جشنواره در شیراز از مخاطبان پوزش بطلبد.

محسن خباز با تایید اینکه به علت فنی پخش فیلم در ساعت مقرر امکان پذیر نیست، وعده داد که فیلم سرخپوست در سانسی فوق العاده جمعه شب ساعت ۲۳ به طور جبرانی در تالار حافظ پخش شود.

این در حالیست که در نوبت ساعت ۲۱ تالار حافظ نمایش فیلم «سمفونی نهم» قرار دارد که امکان پخش آن فراهم است.

وی خطاب به تماشاگران حاضر در تالار حافظ همچنین عنوان کرد: فیلم سرخپوست در نوبت ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۹ بهمن ماه پخش خواهد شد.

خباز اعلام کرد: همچنین فیلم «مسخره باز» در نوبت اکران سینما گلستان شیراز و پردیس سیتی سنتر اصفهان دچار اختلال شده و امکان پخش از نظر فنی نیافته است.

این درحالیست که به گفته مدیر اجرایی هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز هزینه بلیت فیلم هایی که امکان پخش نیافته مسترد خواهد شد و کسانی که تمایل دارند می توانند در اولویت تماشای سانس فوق العاده قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز همزمان با سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار می شود.