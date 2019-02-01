ساختمان جدید امور برق شهر محمدیه افتتاح شد

به گزارش خبر نگار مهر، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر روز جمعه در مراسمی با حضور رضا گروسی فرماندار شهرستان البرز، حجت الاسلام موسی موینی امام جمعه محمدیه، سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از مسئولان استانی و محلی ساختمان جدید اداره برق محمدیه به بهره برداری رسید.

ساختمان جدید امور برق محمدیه که به نام شهید احمد علی عبدالهاشمی نامگذاری شده با ۳۷۵ مترمربع زیربنا و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار احداث شده است.

سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در مراسم افتتاح این ساختمان گفت: با توجه به افزایش جمعیت شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان که بزرگترین و پرجمعیت ترین بخش استان است باید برای تامین امکانات زیربنایی هم اقدام کنیم.

وی بیان کرد: وظیفه ما خدمت رسانی بهتر به مردم است و تلاش می کنیم با همه محدودیت های اعتباری نیازهای اساسی مردم را در حوزه انرژی تامین کنیم.

بهادیوند چگینی تصریح کرد: در کنار تامین برق مورد نیاز صنایع، کشاورزی و خدمات و سایر موارد نسبت به بازسازی ومرمت ساختمان قدیم این شرکت اقدام کردیم و امروز ساختمان جدید اداری شرکت در سه طبقه با اعتباری بالغ بر۷۰۰ میلیون تومان افتتاح شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با تامین این ساختمان و ایجاد فضایی مناسب برای مردم نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت در شهر محمدیه هم اقدام شده تا خدمت رسانی به مردم این شهر و ناحیه شهری مهرگان تسهیل و تسریع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین افزود: تاکنون ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای انجام امور زیربنایی و روبنایی برق در ناحیه شهری مهرگان هزینه شده که فقط مبلغ ۴۰ میلیارد آن در بخش روشنایی در سال گذشته و امسال هزینه شده است.

وی بیان کرد:با اقدامات انجام شده در ناحیه شهری مهرگان این منطقه از لحاظ روشنایی معابر یکی از بهترین شهرهای استان شده که این کار موجب افزایش ضریب امنیتی این ناحیه و جلب رضایت ساکنان شده است.

چگینی یادآورشد: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برای خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت آنها اقدامات زیادی در ناحیه شهری مهرگان انجام داده و در حال حاضر هچ واحد مسکونی در این ناحیه بدون انشعاب برق نیست و در ساختمان های خالی از سکنه هم کنتور برق و انشعاب آن نصب شده است.