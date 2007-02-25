بن‌ همام در نامه ارسالی به کمیته اجراییAFC: تمایلی ندارم از قوانین تخطی شود / برای مشخص شدن وضعیت استقلال تا روز دوشنبه منتظر می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ازسایت فدراسیون فوتبال، درپی محرومیت باشگاه استقلال تهران نماینده ایران درلیگ قهرمانان آسیا و بررسی این موضوع در AFC، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ‌ای به اعضای کمیته اجرایی AFC درخواست باشگاه استقلال را جهت رسیدگی نهایی به اعضای این کمیته ارجاع کرد.

متن نامه بن همام به اعضای کمیته اجرایی AFC به شرح زیر است :

همکاران گرامی

موضوع : لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا

باشگاه استقلال

مایلم که توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که مسئولان به ماده 30 (الف) و 30(اف) قوانین این مسابقات درمورد تیم استقلال استناد کرده اند که این باشگاه فقط ثبت نام بازیکنان خود را در روز 16 فوریه 2007 ازطریق فکس یعنی پس ازپنج روزپس از آخرین مهلت مندرج درقوانین مسابقات ارسال کرده اند.



پس متعاقباً من هیاتی را از طرف این باشگاه به سرپرستی رئیس آن مقداد نجف‌نژاد به حضور پذیرفتم که علت این تاخیر را متذکرشدند و به اشتباهی که از سوی کمیته موقت صورت گرفته، اشاره کرده است.



این هیات اظهار داشت که آنها این فرم‌ها را به تاریخ 10 فوریه به کمیته موقت تحویل داده ‌اند و این کمیته نیزبه همراه یک نامه این فرم‌ های ثبت نامی را بهAFC ارسال کرده اما مسئولان AFC هیچ فرم ثبت نام و فکسی را تا آخرین مهلت تعیین شده دریافت نکرده ولی سرانجام آنها در 16 فوریه این مدارک را دریافت کردند.



با توجه به موارد مشابهی که درسال 2006 به وجود آمد و باشگاههایی ازتایلند، اندونزی وعمان ازمسابقات محروم شدند و با توجه به اینکه تمایلی ندارم ازقوانین تخطی شود بنابراین با توجه به این واقعیت تمایل دارم که نظرشما را نیز در این مورد بدانم و منتظرپاسخ شما تا روز دوشنبه 26 فوریه هستم.

ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا - محمد بن‌همام



در پی انتشار این نامه محسن صفایی فراهانی نیز نامه ای را خطاب به اعضای کمیته اجرایی AFC به شرح زیر ارسال کرد :

موضوع : باشگاه استقلال ایران

باسلام و تقدیم احترام

نخست نهایت سپاسگزاری خود را ازجنابعالی، ریاست محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا، به دلیل پذیرفتن مدیرعامل باشگاه استقلال و انجام جلسه با ایشان دارم. همچنین نهایت تشکر خود را به دلیل رسیدگی بسیارکارشناسانه به این موضوع و ارجاع آن به معتبرترین و قابل اعتمادترین افراد( اعضای کمیته اجراییAFC ) دارم



من مایل هستم این مطلب را به این شکل توضیح دهم که باشگاه استقلال لیست ‌های ثبت نامی خود را درتاریخ 10 فوریه 2007 به فدراسیون فوتبال ایران تحویل داده است. دلیل محکمی که ما می‌ توانیم ارائه و به آن اطمینان کنیم، نامه ضمیمه امضاء شده ‌ای است که توسط دکتر غفاری درآن تاریخ است اما متأسفانه نماینده باشگاه استقلال یک اشتباه نسنجیده انجام داده ومدارک را از طریق پست عادی درعوض یک پست بین ‌المللی مانند DHL ارسال کرده است (که رسید آن توسط وزارت امورخارجه تأیید شده است و بهAFC ارسال شده است).



این فقط یک اشتباه غیرعمدی و ناخواسته بوده است که توسط مدیریت کم تجربه این باشگاه انجام شده و نه فرد دیگری، بنابراین ما ازشما تقاضا داریم که تصمیم شما این باشگاه را ازحضور خود درمسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا محروم نسازد.



همانگونه که به خوبی مستحضر هستید باشگاه فوتبال استقلال یکی ازتیم‌های بزرگ آسیاست که نتایج قابل توجهی را در مسابقات گذشته لیگ آسیایی به دست آورده که عبارتند از دو بار قهرمانی درمسابقات دو بارنایب قهرمانی و سه بارمقام سومی.



به علاوه این باشگاه ازسوی بیست میلیون هوادارحمایت می‌شود( بیست میلیون هوادار دارد) و معمولا درهریک از بازیهای قهرمانی باشگاههای آسیا 100 هزارتماشاگرجهت بازی این تیم دراستادیوم حضورپیدا می کنند.



مطمئنا موافقت شما با حضور استقلال دراین مسابقات موجب پیشرفت آنها و بهبود کارهای آنان شده و همچنین باعث خوشحالی و قوت قلب طرفداران دل ‌شکسته این باشگاه می‌شود، همچنین این هواداران هرگزمحبت، حمایت، همدردی و دلسوزی شما را فراموش نخواهند کرد.



درپایان نهایت قدردانی خود را به دلیل درک این موضوع و تصمیم‌ گیری صحیح در این مورد از شما دارم.

باتقدیم احترام وسپاس - محسن صفائی فراهانی