سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در خوزستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۱۹ امشب در سانس اول برای سینما ساحل فیلم «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی و در سانس ۲۱ نیز فیلم «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی اکران می شوند.

روز ۱۳ بهمن فیلم «بیست و سه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری و فیلم «روزهای نارنجی» به کارگردانی آرش لاهوتی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۴ بهمن فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی و «معکوس» به کارگردانی پولاد کیمیایی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۵ بهمن فیلم «سال دوم دانشکده من» به کارگردانی رسول صدرعاملی و «وکیل» مدافع به کارگردانی سلما بابایی و ونداد دوشن در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۶ بهمن فیلم «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی و فیلم «ماجرای نیم روز ۲: رد خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۷ بهمن فیلم «وکیل» مدافع به کارگردانی سلما بابایی و «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۸ بهمن فیلم «معکوس» به کارگردانی پولاد کیمیایی و «بیست و سه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

دیگر سینمای اهواز که اقدام به میزبانی از فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است سینما اکسین اهواز است.

بر این اساس در سینما اکسین اهواز روز ۱۲ بهمن فیلم سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدرعاملی و فیلم روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۳ بهمن فیلم روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی و جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۴ بهمن فیلم معکوس به کارگردانی پولاد کیمیایی و ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۵ بهمن فیلم غلامرضا تختی به کارگردانی بهرام توکلی و ماجرای نیم روز ۲: رد خون به کارگردانی محمدحسین مهدویان در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۶ بهمن فیلم جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی و بیست و سه نفر به کارگردانی مهدی جعفری در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۷ بهمن فیلم وکیل مدافع به کارگردانی سلما بابایی و آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.

روز ۱۸ بهمن فیلم ماجرای نیم روز ۲: رد خون به کارگردانی محمدحسین مهدویان و سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدرعاملی در سانس های اول و دوم سینما ساحل اکران می شود.