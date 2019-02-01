اعظم باقری در حاشیه بازدید وزیر بهداشت و درمان از دو بیمارستان نیمه کاره ثامن الحجج و امام حسن (ع) آران و بیدگل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیمارستان امام حسن (ع) با زیر بنای حدود ۱۶ هزار متر مربع در سه طبقه با ۱۲۸ تخت خواب ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل نیازمند ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

وی افزود: بیمارستان ثامن الحجج نیز با بیش از هفت هزار متر مربع مساحت در دو طبقه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل تصریح کرد: این دو پروژه تاکنون با کمک خیران سلامت شهرستان آران به این مرحله از پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی با بیان اینکه در اولین روز از دهه فجر و با حضور سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایگاه سلامت شهداء (ناظمی) در آران و بیدگل به بهره برداری رسید، ابراز داشت: پایگاه سلامت امام رضا (ع) در زیربنای ۲۳۳ متر مربع و از محل اعتبارات دانشگاه و با مشارکت خیر گرامی سلامت حاج رحمت الله جمالی ساخته شده است.

باقری افزود: برای این پایگاه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شده که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال آن از سوی این خیر گرامی پرداخت شده است.

وی با اشاره به احداث پایگاه سلامت شهداء (ناظمی) در زیربنای ۴۸۰ متر مربع تصریح کرد: این پایگاه نیز از محل اعتبارات دانشگاه و مشارکت خیر سلامت حاج حسین ناظمی به بهره برداری رسید.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل، با اشاره به هزینه هشت میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال برای احداث پایگاه سلامت شهداء (ناظمی) ادامه داد: از این مبلغ ۶ میلیارد ریال از سوی این خیر سلامت هزینه شده است.

وی خدمات پزشکی، دندان پزشکی، مامایی، پرستاری، مراقبین سلامت زن و مرد، مشاوره سلامت روان و تغذیه، واکسیناسیون و واحد سلامت محیط و کار را از بخش‌های این مرکز عنوان کرد.