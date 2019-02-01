به گزارش خبرگزاری مهر، کلنگ پیست بین المللی اسکی «فرسش» الیگودرز با حضور استاندار لرستان، معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون اسکی به زمین زده شد.
سید موسی خادمی استاندار لرستان در مراسم کلنگزنی پیست بین المللی اسکی در فرسش الیگودرز اظهار کرد: امروز در روستای «فرسش» دو اتفاق مهم به وجود آمده که شامل جشنواره آدم برفی و آغاز احداث پیست اسکی است.
وی با بیان اینکه جشنواره آدم برفی یکی از کارهای خوبی است که در ستاد گردشگری استان به تصویب رسید، ادامه داد: هر چه بتوانیم از این جشنوارهها در استان برگزار کنیم بهخصوص برنامههایی که متناسب با استعداد استان است به ایجاد نشاط در بین مردم و معرفی استان به عنوان مقصد گردشگری کمک میکند.
خادمی به استقبال خوب مردم از این جشنواره اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که لحظات شادی را برای مردم فراهم کردیم.
استاندار لرستان در ادامه به ایجاد پیست اسکی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از ویژگیهای منطقه برفگیر بودن آن است که ورزشهای زمستانی میتواند از استعدادهای منطقه باشد. از مدتها قبل نیز مسئولان و نماینده شهرستان پیگیر تامین اعتبار آن بودند و خوشبختانه امروز با انعقاد تفاهم نامه بین استان و فدراسیون اسکی ۵۰ درصد هزینه از اعتبارات استانی و مابقی را وزارت ورزش فراهم میکند.
وی حجم کل اعتبار این طرح را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: هم اکنون نیمی از آن تامین و پیمانکار نیز انتخاب شده است. بخشی از تجهیزات مورد نیاز خریداری شده است که امیدواریم با مناسب شدن فصل کار پیمانکار شروع کند و در فاصله زمانی کمی آن را به نتیجه برسانیم.
خادمی بیان کرد: امیدواریم سال آینده بارشهای خوبی داشته باشیم و مردم از این پیست استفاده کنند و این محل به منطقه گردشگری و تفریحی همراه با رونق اقتصادی تبدیل شود.
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