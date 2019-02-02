توقیف بیش از ۱۹۳ تن مواد غذایی فاسد در کرمانشاه

امیر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۰ هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۷۰۰۰ مکان عمومی در سطح استان کرمانشاه وجود دارد که طی ۱۰ ماه امسال از سوی بازرسان بهداشت محیط ۱۳۹ هزار مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۹ هزار و ۷۰۰ مورد بازدید از اماکن عمومی به عمل آمده است.

وی افزود: در بازدیدهای به عمل آمده شاخص‌هایی از نظر بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی، دفع فاضلاب، تامین آب و تاریخ تولید و انقضای جنس فروخته شده بررسی و آموزش لازم ارائه می‌شود و در صورت مشاهده چندین نوبت تخلف بر اساس ماده ۱۳ قانون مکان پلمب خواهد شد.

مدیرگروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: از تعداد ۴۵۷ مورد واحد متخلف که صاحبان آن ها به دادگاه معرفی شدند ۲۰۸ محل پلمب شد.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۲۸۳ مورد نمونه برداری از مواد غذایی و با استفاده از وسائل قابل حمل نظیر دماسنج، شوری سنج و ... ۳۳ هزار و ۶۰۰ مورد سنجش مواد غذایی انجام شده است.

کرمی از توقیف و کشف ۱۹۳ هزار و ۸۶۹ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در سطح استان خبر داد و گفت: از آنجا که برخی بیماری‌های مسری از طریق فرد به دیگران منتقل می شود فروشندگان مراکز تهیه و توزیع غذا و مکان های عمومی سالیانه یا ۶ ماه یکبار به آزمایشگاه معرفی می شوند و در صورت تائید سلامتی برای آنها کارت تندرستی صادر می‌شود که در این میان ۵۰۳۶ فقره کارت صادر شده است.

وی همچنین به انجام ۱۱۴ هزار و ۸۱۴ مورد کلرسنجی و ۹۱۳۲ مورد نمونه میکروبی آب اشاره و عنوان کرد: بهداشت محیط همچنین در حوزه های بهداشت هوا، استعمال دخانیات، مدارس و محیط زیست نیز نقش نظارتی دارد.