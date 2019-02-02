امیر فرهاد آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ویژه برنامه‌هایی از جمله برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نظامی نیروهای مسلح با حضور فرماندهان عالی رتبه و نیروهای مسلح استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی و گلباران مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه، برگزاری مراسم بصیرت‌افزایی ویژه نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا اعلام کرد.

مسئول کارگروه نیروهای مسلح ستاد اجرایی چهلمین سال پیروزی انقلاب استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مسابقه های فرهنگی و ورزشی، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب خبر داد.

امیر آریانفر با بیان اینکه در نخستین روز دهه فجر کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح با حضور در نماز جمعه به تجدید پیمان با نماینده ولی فقیه در استان پرداختند، افزود: علاوه بر برگزاری مراسم رژه موتورسواران و حضور در مراسم کوهپیمایی، تیم های پزشکی نیز به مناطق حاشیه نشین استان اعزام خواهند شد.