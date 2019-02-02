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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۴

به مناسبت دهه فجر انجام می‌شود؛

اعزام تیم‌های پزشکی نیروهای مسلح به مناطق محروم کرمانشاه

اعزام تیم‌های پزشکی نیروهای مسلح به مناطق محروم کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول کارگروه نیروهای مسلح ستاد اجرایی چهلمین سال پیروزی انقلاب استان کرمانشاه از اعزام تیم های پزشکی نیروهای مسلح به مناطق محروم استان خبر داد.

امیر فرهاد آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ویژه برنامه‌هایی از جمله برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نظامی نیروهای مسلح با حضور فرماندهان عالی رتبه و نیروهای مسلح استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی و گلباران مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه، برگزاری مراسم بصیرت‌افزایی ویژه نیروهای مسلح و خانواده‌های آنان را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا اعلام کرد.

مسئول کارگروه نیروهای مسلح ستاد اجرایی چهلمین سال پیروزی انقلاب استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مسابقه های فرهنگی و ورزشی، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب خبر داد.

امیر آریانفر با بیان اینکه در نخستین روز دهه فجر کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح با حضور در نماز جمعه به تجدید پیمان با نماینده ولی فقیه در استان پرداختند، افزود: علاوه بر برگزاری مراسم رژه موتورسواران و حضور در مراسم کوهپیمایی، تیم های پزشکی نیز به مناطق حاشیه نشین استان اعزام خواهند شد.

کد مطلب 4530476

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