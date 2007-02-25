آثار 950 شاعر از کشورهای مختلف به کنگره شعر نبوی رسید

ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، هدف از برگزاری این کنگره را بازشناسی سیره نبوی و مناقب پیامبر اعظم (ص) ذکر کرد و گفت: این کنگره فرصت مناسبی برای ارسال آثار توسط شعرای متعهد و مسلمان از سراسر جهان و هم اندیشی و هم آرایی شعرای مسلمان در یک گردهمایی با نقاط مشترک و وحدت بخش است.

وی با اشاره به پیشینه کهن اشعار نبوی نزد شاعران برجسته ای چون فردوسی، عطار نیشابوری، حافظ و شعرای بزرگ افزود: برگزاری چنین کنگره ای می تواند نقش موثری در شناساندن سیره نبوی به جوانان به زبان شعر ایفا کند.

به گفته دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، برگزاری میزگرد تخصصی شعر آیینی و نبوی بررسی پیشینه شاعران مدیحه سرا، سخنرانی، انتشار دو کتاب شعر درباره پیامبر اعظم (ص) و شعرخوانی از جمله برنامه های این کنگره به شمار می آید.

کنگره بین المللی شعر نبوی از مصوبات ستاد کل پیامبر اعظم (ص) کشور است که با همکاری ستاد عالی کانون های مساجد کشور، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اداره کل ارشاد خراسان رضوی و انجمن شعر و کانون رضوی روزهای شانزدهم و هفدهم اسفند ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.