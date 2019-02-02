به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی شامگاه جمعه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که به همت مجمع اصولگرایان استان قم در مسجد چهارمردان برگزار شد اظهار کرد: همراهی مردم در انقلاب از نکات ارزشمندی است که در این چهل سال اتفاق افتاد که حتی در دوران انبیا هم چنین همراهی رخ نداد.

وی با بیان اینکه از کاستی‌ها، کمبودها، سوء مدیریت‌ها و توطئه‌ها آگاه هستیم و آن‌ها را انکار نمی‌کنیم، گفت: مبارزه جدی جریان‌های انقلابی با همه توطئه‌ها ادامه دارد و مردم نیز مانند گذشته نظام را همراهی می‌کنند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با بیان اینکه همراهی‌ها امروز دیگر احساسی نیست و همراه با شناخت است، افزود: توطئه‌ها نتوانست مردم را از انقلاب و اسلام دور کند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما استمرار حرکت انبیا و امتداد آن زمینه ساز ظهور ولی عصر(عج) است عنوان کرد: همه این توطئه‌ها برای نابودی نظام جنگ روانی است که به راه انداختند و هیچ بنیان روایی، عقلی و تاریخی ندارد.

عباسی ادامه داد: این چهل سال رکوردی است که به نام مردم ایران با محوریت شهر قم رقم خورده است و حتی هیچ پیامبری در دوره خود به اندازه جمعیتی که اکنون در این مکان جمع شدند عنصر همراه نداشتند.

وی بیان کرد: امروز شخصی در تهران کشور ما را رهبری می‌کند که سربازان آن در لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط دنیا می‌درخشند، این در حالی است که در تاریخ انبیا کنش‌گران مصلح الهی به فعالی امروز در صحنه نبودند.

وی گفت: چهل سال پیش صدام را به جان انقلاب انداختند و ما در آن جنگ از ۴۰ کشور اسیر داشتیم، امروز صدام کجاست و چه کسی باور می‌کرد در بغدا تصاویر رهبر جمهوری اسلامی بدرخشد.

عباسی افزود: فلسطینی‌ها تصور می‌کردند برای نجات خود باید به سمت مارکسیست بروند اما بعد از انقلاب متوجه شدند باید به سراغ انقلاب اسلامی بروند.

شیعیان به برکت انقلاب اسلامی در منطقه قدرت گرفتند

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی شیعیان در منطقه قدرت گرفتند، افزود: جریان اسلام‌گرا به جریان اهل سنت منطقه الگو داد که در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کند و به مقاومت بپردازد.

وی ادامه داد: لبنان که مهد فساد جنسی بود و شهید صدر در اوج مظلومیت در آن جا شروع به تبلیغ کرد اما بعد از انقلاب چنان شیعه در آن منطقه اوج گرفت که حزب الله لبنان حامی مسلمین و دبیرکل آن یکی از رهبران مقتدر جهان اسلام شد.

قبل از انقلاب در کشور قانون کاپیتولاسیون وجود داشت اما امروز در ایران استقلال سیاسی مطلق وجود دارد

وی با بیان اینکه ترامپ گفته است که ۷ تریلیون دلار در منطقه خرج کردیم اما ایران سود آن را برد، تصریح کرد: آمریکا ۱۲۰ پایگاه اطراف ما دارد و اینکه از ما می‌ترسد برای این است که موشک‌های ما این ۱۲۰ پایگاه را زیر پوشش دارد به خصوص سر فرمانداری آن را در قطر و آمریکا. از هر کجا به ما حمله کند هرچه پایگاه در منطقه دارد را خواهیم زد.

کشور برای پیشرفت باید دست نیروهای انقلابی باشد

وی با اشاره به اینکه اگر صنعت خودروی کشور پیشرفت نمی‌کند و اشتغال ایجاد نمی‌شود و کشور با مشکلات زیادی روبرو است چون کشور دست جریان و مدیریت انقلابی نیست، گفت: اگر تفکر انقلابی در عرصه اقتصاد، تولید و صنعت وارد شود کشور پیشرفت می‌کند لذا آن‌هایی که این ناکارآمدی را در سفره مردم می‌گذارند می‌خواهند اسلام را نابود کنند بنابراین نباید این ناکارآمدی‌ها به نام اسلام و انقلاب و خدا بگذاریم.

عباسی عنوان کرد: قبل از انقلاب ده‌ها هزار مستشار آمریکایی کشور را مدیریت می‌کردند و در کشور قانون کاپیتولاسیون وجود داشت اما امروز در ایران استقلال سیاسی مطلق وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۸ سال بودجه کشور را به کیروش دادند و به‌رغم حمایت‌های مسئولان و صداوسیما نتوانست به موفقیتی دست پیدا کند گفت: لیبرال‌هایی که مدیریت کشور را دست گرفتند همین را می‌خواهند و مدام می‌گویند که باید مثل فوتبال مدیر خارجی بیاوریم.

این کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: اگر گفته می‌شود که ما هیچی نیستیم و باید مدیر خارجی بیاوریم یعنی بازگشت به مدیریت و ساختار مستشاری پیش از انقلاب؛ اگر همین فوتبال در دستان یک فرد بسیجی بود با کم‌ترین بودجه همه تیم‌ها را شکست می‌دادند.

عباسی با بیان اینکه مدیریت انقلابی یعنی همین که روحانی ها از حوزه علمیه قم و نجف، کل کفر و شرک را در جهان به چالش کشیدند، ابراز داشت: در طول ۳۰ سال گذشته ۴۷۰ نفر از سران دنیا با رهبری دیدار داشتند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین اظهار کرد: ترامپ توییت زده است که دردآور بود ایران کماندوهای ما را بگیرد و این موضوع آبروی ما را برد.

وی با اشاره به اینکه آمریکای امروز میلیون‌ها دلار بدهی دارد و با آمریکای چهل سال پیش تفاوت دارد، گفت: آمریکا در حال افول است و قدرت نرم آمریکا افول کرده است.

آمریکا توان جنگ با ایران را ندارد

عباسی با بیان اینکه لیبرال‌ها دیگر در ایران آبرویی ندارند و دیگر حرفی از دموکراسی نمی‌زنند، افزود: آمریکا چیزی برای دفاع ندارد و کشوری با ۲۲ تریلیون دلار بدهی و ورشکسته است که توان جنگ علیه ما را هم ندارد چراکه جنگ با ایران برایش ۵۲ تریلیون دلار هزینه دارد یعنی مبلغی به اندازه بودجه ۲۰۰ کشور.

وی با بیان اینکه لیبرال‌های داخلی بدانند نگران جنگ نظامی نیستیم و خود آمریکا بهتر می‌داند اگر آغاز گر جنگ باشد نابودی خود را رقم خواهد زد.

آمریکا چیزی برای دفاع ندارد و با ۲۲ تریلیون دلار بدهی و ورشکسته است و جنگ با ایران برایش ۵۲ تریلیون دلار هزینه دارد

این سخنران سیاسی با بیان اینکه نابودی لیبرالیسم و کاپیتالیسم را رهبری پیش بینی کردند، ادامه داد: تفکر لیبرال در ایران شکست خورد و این جناح هیچ برنامه درستی برای اداره کشور ندارد که گرانی و بیکاری و مشکلات موجود نشان دهنده این موضوع است.

عباسی عنوان کرد: هنرمندانی که شعار تدبیر و امید سر می‌دادند حتی نتوانستند برای جشنواره فجر امسال فیلمی با محتوای امید تولید کنند.

آینده جهان با تفکر انقلاب اسلامی پیش می‌رود

وی با بیان اینکه آینده جهان با تفکر انقلاب اسلامی پیش می‌رود ابراز کرد: در دوره ریاست اصلاح طلبان شبهات بسیاری به دین وارد آمد.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با اشاره به اینکه دولت باید پاسخگوی عملکرد خود در زمینه‌های مختلف باشد و بگوید چرا مردم باید گوشت ۱۰۰ هزار تومانی بخرند، گفت: فتواهای فقهی می‌تواند نسخه درمان درد اقتصاد جهان باشد.

وی با بیان اینکه اسلام به قدری زنده است که هزاران نفر حاضر هستند برای حفظ حرم حضرت زینب(س) به شهادت برسند تا دست اجنبی به آن نرسد، تأکید کرد: این نشان دهنده زنده بودن اسلام است.

عباسی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به دولت تأکید کردند باید مردم را باور کرد و برای رفع مشکلات جامعه از مردم کمک گرفت اما توجهی نشد، تصریح کرد: واقعا این موضوع جای سؤال است چرا دولت اصرار دارد هر معاهده بین المللی را امضا کند.

فتنه جدید دشمن این است که ناکارآمدی دولت را بر گردن رهبری بیندازد

وی با اشاره به اینکه ایرانیان خداگرا هستند و کدخداگرا نیستند، گفت: دشمن قصد دارد برای سال آینده فتنه ایجاد کند و به این صورت ناکارآمدی دولت را به گردن رهبری بیندازند.