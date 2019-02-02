جذب سالانه ۱۵۰۰میلیارد تومان سرمایه در بنادر

هادی حق شناس در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جذب سرمایه در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی از سال ۹۰ تا ۹۶ توانسته به حدود ۸۱ درصد از اهداف خود برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی دست یابد و در این مدت نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان (۸ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان) سرمایه گذاری در بنادر از سوی بخش خصوصی انجام شده است.

وی افزود: این رقم، میزان سرمایه گذاری است که از سوی بخش خصوصی انجام شده نه از محل منابع داخلی سازمان؛ میزان سرمایه گذاری از محل منابع داخلی سازمان بنادر در بخش های عمرانی هم رقمی در همین حدود است. به عبارت دیگر در این ۶ سال، به طور میانگین سالانه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی را در سازمان بنادر جذب کرده ایم.

معاون امور دریایی سازمان بنادر افزود: رقمی هم که سازمان بنادر در هر سال به عنوان بودجه عمرانی مصرف می کند، همین میزان بوده و بیشتر از سالی ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیست. بودجه عمرانی و جاری سازمان که از محل تخلیه و بارگیری و دیگر درآمدهای سازمان بنادر تأمین می شود، رقم چندان متفاوتی با مبلغ سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست؛ سال گذشته (۱۳۹۶) این سازمان توانست حداکثر ۱۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی درآمد داشته باشد.

وی درآمد سازمان بنادر از محل تخلیه و بارگیری شناورها در سال ۹۷ را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی و تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه درآمد ـ هزینه ای است و ما باید بخشی از درآمدهای سازمان را صرف هزینه های جاری شامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه، تعمیر و بازسازی اسکله ها و جرثقیل ها و دیگر هزینه های جاری در بنادر مختلف کنیم. هزینه های جاری جزء سرمایه گذاری محسوب نمی شود؛ اما به طور میانگین ۷۰ درصد درآمدهای سازمان صرف سرمایه گذاری در بخش های عمرانی می شود.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعمیر اسکله ها و جرثقیل های موجود را در ردیف هزینه های جاری می دانیم نه عمرانی، گفت: هزینه های عمرانی از نظر سازمان بنادر، احداث اسکله جدید، احداث موج شکن برای بنادر و اسکله ها و اجرای طرح های توسعه ای بنادر است. به عنوان مثال در حال حاضر برای اجرای فاز ۳ طرح توسعه بندر شهید رجایی ۹۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۱۴۰۰ متر اسکله جدید سرمایه گذاری کرده ایم. همچنین ۱۰۴ میلیون یورو برای خریداری و نصب ۸ دستگاه گنتری کرین (جرثقیل مدرن دروازه ای تخلیه و بارگیری مستقیم کالا از کشتی به کامیون) در بندر شهید رجایی از محل منابع عمرانی سازمان بنادر هزینه کردیم. ضمن اینکه طرح های توسعه ای بندر شهید بهشتی چابهار نیز از محل همین منابع داخل سازمان بنادر سرمایه گذای و اجرا شده است.