طرح حمله نظامی به ایران جنگ روانی است/ آمریکا در پی همراه کردن اعضای شورای امنیت برای گسترش تحریم علیه ایران است

دکتر یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط موضوع هسته ای ایران بعد از عدم قبول قطعنامه 1737 شورای امنیت از سوی کشورمان، گفت: آمریکایی ها در حال حاضر گفتمان تند و رادیکال تری را علیه ایران آغاز کرده اند و حتی زمزمه بررسی موضوع ایران در ماده 42 منشور ملل متحد را مطرح می کنند تا دیگر اعضای شورای امنیت با گسترش تحریم ها در ماده 41 موافقت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که تاکتیک بعدی آمریکایی ها در قبال پرونده هسته ای ایران، چیست، اظهار داشت: آنها مسیر گام به گام و مرحله ای را ادامه می دهند تا مسیر مذاکره و دیپلماسی بسته نشود اما تحرکات رادیکالی را هم انجام می دهند تا دیگر اعضای شورای امنیت مجبور شوند در این مسیر با آمریکا همراهی کنند، به نظر می رسد چین و روسیه و اروپا هم به خاطر "حفظ موجودیت شورای امنیت" با این سیاست آمریکایی ها موافقت می کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحث حمله نظامی به ایران یک جنگ روانی برای جلب موافقت چین، روسیه و اروپا برای موافقت با تحریم های گسترده علیه ایران است، تصریح کرد: آمریکا تلاش می کند ایران را به عنوان یک خطر جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان مطرح کند.

دکتر مولایی گفت: قطعنامه های مکرر شورای امنیت راه را برای این گفتمان (خطرناک نشان دادن ایران برای جهان) باز می کند و هدف آمریکا هم حفظ همین اجماع ایجاد شده علیه ایران در مجامع بین المللی و به خصوص شورای امنیت است.