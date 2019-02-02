ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی از سوی نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری شامگاه جمعه در همایش فجر فاطمی ویژه گردهمایی جمعیت بانوان فرهیخته شهرهای مازندران در مجتمع شهید عظیمی بابلسر ضمن اشاره به اهمیت برنامه های ویژه گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی در سایه رهبری پیر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ملت غیور و سرفراز ایران اسلامی شکل گرفت و عزت ، اقتدار و استقلال را برای ایرانیان به ارمغان آورد.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) برای تشکیل حکومت شیعی و اسلامی ، افزود: مبنای فکری و گفتمانی امام راحل برگرفته از کتاب تعالی بخش قرآن کریم و سیره و منش امیر مومنان علی (ع) برای تشکیل یک حکومت اسلامی بود و با حمایت های کشورهای مستکبر عالم و هم پیمانان آنان در منطقه رژیم ستم شاهی پهلوی را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی را پایه گذاری کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و معضلات تشکیل حکومت های اسلامی در طول تاریخ اسلام اشاره و تصریح کرد: نبی مکرم و معظم اسلام حضرت محمد (ص) هم در آغاز حکومت اسلامی با مشکلات بسیار و سختی های فراوانی مواجه بود و امت اسلامی هم در همان دوران این مشکلات و سختی ها را تحمل کردند ولی وعده و نصرت الهی برای پیروزی مسلمانان رقم خورد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود به مشکلات امروز جامعه ‌اسلامی و فشارهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای هم پیمان ش اشاره و خاطر نشان کرد: مسئولین باید از همه ی ظرفیت های داخلی و با اتکاء به نیروی جوانان و دانشمندان و نخبگان این کشور برای حل مشکلات استفاده کنند و بسیاری از این مشکلات در کشور حل شدنی است.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در پایان با اشاره به نقش جوانان ، نوجوانان ، بانوان علماء ، فرهیختگان ، اندیشمندان ، ونخبگان جامعه در پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، بیان داشت: این انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت های هزاران هزار شهید گلگون کفن انقلاب اسلامی است و همه ما وظیفه داریم دستاوردهای بی بدیل و حتی بی نظیر انقلاب اسلامی را در چهل سال عمر پر برکت آن برای آحاد جامعه اسلامی اطلاع رسانی و بیان کنیم.