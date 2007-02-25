کاخ سفید برای آینده عراق با ایران و سوریه تعامل کند / آمریکا به حقایق ناگوار در جنگ عراق اعتراف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی،"ریچارد هالبروک" در نطق رادیویی هفتگی دموکراتها تصریح کرد که رئیس جمهوری کشورش باید همچون نخست وزیر انگلیس کار عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق را آغاز کند.

وی افزود:" شرکت در یک تلاش دیپلماتیک گسترده و آغاز انتقال نیروهای آمریکایی در عراق نشان دهنده بهترین راه برای حفظ و امنیت منافع آمریکا در منطقه و مبارزه با تهدید جدی شبکه تروریستی است."

انگلیس در حدود هزار و 600 نفر از نیروهای خود را طی ماههای آتی از عراق خارج خواهد کرد و همچنین در نظر دارد تا اواخر تابستان تعداد بیشتری را از آنجا خارج کند. این در حالی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد 21 هزار و 500 نیروی کمکی آمریکایی را به عراق اعزام کند.

هالبروک خاطر نشان کرد:" کاخ سفید همچون همپیمانان ما باید به برخی حقایق غیر قابل اجتناب و شاید ناخوشایند اعتراف کند. ساده و روشن بگویم که نیروهای کافی در عراق برای اجرای ماموریت بوش وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است."

وی افزود: عقب نشینی نیروها به آمریکا انعطاف بیشتری در مبارزه با ترریستها می دهد و دولت عراق را تشویق خواهد کرد تا مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد.

هالبروک همچنین خواستار تلاشهای دیپلماتیک بیشتر با کشورهایی همچون ایران و سوریه شد که در عراق سهمی دارند.

وی اظهار داشت:"ما به عنوان مردم آمریکا باید بپرسیم که چرا هزاران نفر از نیروهای ما به عراق اعزام می شوند و این در حالی است که نیروهای انگلیسی می خواهند آنجا را ترک کنند؟"

این در حالی است که دموکراتهای سنا در حال تنظیم پیش نویس قانونی برای عقب نشینی تدریجی نظامیان آمریکایی از عراق هستند .