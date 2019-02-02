برای قضاوت در مورد نتایج مذاکرات آمریکا با طالبان زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «زلمی خلیل‌زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، منتقدان مذاکرات اخیر با طالبان را به خویشتنداری فراخواند و گفت که هنوز برای قضاوت کردن در مورد نتایج این مذاکرات زود است.

وی افزود که در مذاکرات اخیر وی با نمایندگان طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای صورت گرفته، اما هیچ موضوعی تاکنون نهایی نشده است.

با این حال خلیل زاد در توئیتر خود نوشت که تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان تاکنون در مسیر درستی حرکت کرده است.

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان همچنین گفت که هنوز کارهای زیادی در موارد حیاتی دیگر مانند مذاکرات بین الافغانی و آتش بس کامل باقی مانده است.

خلیل زاد در توئیتر خود نوشته است: شکاک‌هایی هستند که با توجه به بخش نخست یک تلاش بسیار بزرگ، عجولانه قضاوت می‌کنند؛ گویا ما به توافق نهایی رسیده ایم. فیل را در یک لقمه نمی‌توان بلعید! و جنگ ۴۰ ساله در یک نشست حل نخواهد شد، حتی اگر این نشست یک هفته هم ادامه داشته باشد.

زلمی خلیل زاد گفت که راه صلح ناهموار است و وضعیت افغانستان نیز مانند هر گفتگوی حساس دیگر، به دلیل حضور بازیگران بسیار و موضوعات متعدد، پیچیدگی‌های خود را دارد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پس از پایان دور چهارم مذاکرات مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر که بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان برگزار شد، رهبری دولت وحدت ملی افغانستان از روند فعلی مذاکرات به شدت انتقاد کرد.

«محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به روند فعلی مذاکرات صلح گفت که نباید صلح به یک فاجعه دیگر بینجامد. وی همچنین تاکید کرد که صلح پشت درهای بسته از طریق یک اقلیت کوچک به وجود نخواهد آمد.