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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۰

حملات توپخانه ای حشد شعبی علیه مواضع داعش در سوریه

حملات توپخانه ای حشد شعبی علیه مواضع داعش در سوریه

نیروهای حشد شعبی مواضع داعش را در خاک سوریه هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای حشد شعبی موفق شدند در جدیدترین عملیات خود مواضع داعش را در منطقه «الباغوز» هدف حملات توپخانه ای خود قرار دهند.

نیروهای حشد شعبی پیشتر نیز عملیات مختلف نظامی را علیه مواضع داعش چه در خاک عراق و چه در خاک سوریه انجام داده بودند.

چند روز قبل یک منبع وابسته به حشد شعبی عراق بیان کرده بود: منتظر ساعت صفر برای ورود به عمق سوریه برای عملیات علیه داعش هستیم.

قاسم مصلح از فرماندهان حشد شعبی عراق اعلام کرد: نیروهای حشد شعبی مستقر در نوار مرزی با سوریه آماده عملیات ضد داعش در داخل سوریه هستند.

کد مطلب 4530535

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