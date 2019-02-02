به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد که دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه ۹۷.

بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور.

بررسی طرح فوریت، اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس.

بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

بررسی طرح اصلاح ماده ۳ و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه ششم.

بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ.

بررسی لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی.

رسیدگی به رد طرح دهیاری‌ها.

بررسی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

بررسی طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم.

بررسی طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم.

بررسی لایحه اصلاح بند ۳ ماده ٢ قانون مالیات‌های مستقیم.

بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان.

رسیدگی به طرح الحاق دو تبصره به بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم.

رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش.

بررسی رد طرح استفساریه جزء ۶ بند و ماده ٨٨ قانون برنامه ششم.

بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس.

رسیدگی به طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس.

بررسی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان.

بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس.

رسیدگی به طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢).

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی.

رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی.

رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصی‌سازی.

بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه.

بررسی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول هزینه کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد، آذربایجان غربی و سایر استان های دارای منابع معدنی.

رسیدگی به سوال اسدالله عباسی نماینده رودسر و فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی.

رسیدگی به سوال رضا انصاری نماینده داراب و شهاب نادری نماینده پاوه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

همچنین بررسی برنامه و صلاحیت سعید نمکی برای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ رأی اعتماد هم در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار دارد.