موشک کروز برد بلند زمینی «هویزه» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: فرزندان رشید ملت ایران در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اتکال به ذات اقدس الهی و تحت زعامت مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا و با حمایت های بی دریغ ملت سرافراز ایران موفق شدند دستاورد جدید و ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه موشک کروز برد بلند زمینی به نام «هویزه» را در حوزه دفاعی به ملت شریف و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران تقدیم کنند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به حکم عقل و منطق روز به روز به توان دفاعی برای تامین امنیت ملی و دفاع از منافع ملی خود می افزاید و در این مسیر از کسی اجازه نمی گیرد، گفت: موشک «هویزه» نماد خودباوری و یک دستاورد مهم دفاعی حاکی از اوج پیشرفت فناوری روز دنیا است که نشان می دهد هیچ سدی جلودار عزم و اراده ملت ایران اسلامی در حوزه دفاعی نخواهد بود و همان طور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند: هر نوع تهدیدی را در همان سطح پاسخ قاطع خواهیم داد.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به اینکه برای ورود به دهه پنجم انقلاب نمایشگاه‌ بزرگ «دستاوردهای دفاعی و سازندگی» را در مصلی امام خمینی(ره) تدارک دیدیم، گفت‌: در این نمایشگاه حدود ۳۵۰ محصول در حوزه‌های مختلف رزم از دستاوردهای مهم صنایع دفاعی کشور قابل مشاهده است که به تمام معنا یک نمایشگاه با مفهوم «ما می‌توانیم» را به منصه ظهور و در معرض دید ملت عزیز ایران اسلامی گذاشته است.

وزیر دفاع در ادامه با تشریح موشک «هویزه» که توسط متخصصان سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است، گفت: «موشک هویزه» دارای برد پروازی بیش از ۱۳۵۰ کیلومتر است که علیه اهداف زمینی ثابت استفاده می شود.

امیر سرتیپ حاتمی، آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت بالای ناوبری و اصابت به هدف و قدرت تخریب زیاد را از ویژگی های برجسته موشک کروز «هویزه» برشمرد و گفت: آزمایش پروازی موشک کروز زمینی هویزه در برد پروازی ۱۲۰۰ کیلومتر انجام و موفق شد اهداف از پیش تعیین شده را با دقت مورد اصابت قرار دهد.

وزیر دفاع بیان کرد: موشک کروز زمینی برد بلند «هویزه» دستان بلند نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاع موشکی کروز بوده و موفقیت در دستیابی به این فناوری پس از موشک کروز زمینی سومار با برد ۷۰۰ کیلومتر گامی موثر در افزایش توانمندی نیروهای مسلح و قدرت بازدارنگی کشور محسوب می شود.

امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: این دستاوردهای ارزشمند با وجود تحریم ها و فشار های همه جانبه دشمن یک بار دیگر شعار ما می‌توانیم را متجلی ساخت و نشان می دهد انقلاب اسلامی ایران همچنان پویا به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وزیر دفاع در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ به محضر فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران و نیروهای مسلح از تلاش ها و مجاهدت های دانشمندان، متخصصان و مدیران وزارت دفاع و صنعت دفاعی که در بخش های مختلف با تولیدات ارزشمند خود قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را به اوج رسانده اند تشکر و قدردانی کرد.

وی در پایان گفت: از همه مردم عزیز ایران به ویژه از جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان دعوت می‌کنم از این نمایشگاه افتخار آفرین که نماد خود باوری ملی است بازدید کنند.

گفتنی است موشک کروز برد بلند زمینی «هویزه» به منظور مرتفع نمودن نیازمندی نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی ایران ساخته و آماده تحویل به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.