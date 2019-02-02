خودروهای خودران ترافیک را بدتر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، علت این امر آن است که خودروهای یادشده خود در مورد نحوه حرکت و ناوبری تصمیم می گیرند و ممکن است بعد از پیاده کردن سرنشینان خود تصمیم بگیرند به جای پارک کردن در محلی خاص، به حرکت در سطح شهر ادامه دهند و بعد از فراخوانی برای سوار کردن و انتقال سرنشینان اقدام کنند.

در چنین شرایطی ترافیک بسیار سنگینی به علت حرکت هزاران خودروی خودران سرگردان در شهرهای مختلف به وجود می آید که نتیجه آن افزایش مشکلات شبکه حمل و نقل و نه حل آن خواهد بود.

البته گشت زنی در شهر برای مالکان خودروهای خودران هزینه کمتری در مقایسه با پرداخت هزینه پارک این خودروها دارد. تحقیقات انجام شده حاکیست گردش خودروهای خودران در شهرهای بزرگ و منتظر شدن برای فراخوانی توسط مالک به طور متوسط ۵۰ سنت در ساعت هزینه دارد. اما هزینه جای پارک برای این خودروها به مراتب بیشتر است ولی باید توجه داشت که انتخاب گزینه اول باعث تشدید ترافیک و قفل شدن خیابان ها می شود.

تحقیق یادشده حاکیست اگر تنها ۲۰۰۰ خودروی خودران تصمیم بگیرند به جای پارک کردن در سان فرانسیسکو به گشت زنی بی هدف در خیابان ها بپردازند، موجب کاهش سرعت حرکت به میزان ۳ کیلومتر در ساعت می شوند و با افزایش تعداد این خودروها کاهش سرعت نیز بیشتر می شود. این مشکل به خصوص در اماکنی مانند فرودگاه جدی تر خواهد بود. از همین رو باید هزینه پارک خودروهای خودران کاهش یابد یا راهکارهای دیگری در نظر گرفته شود.