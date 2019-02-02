چخوف به زبان انگلیسی روی صحنه است/ «خواستگاری» برای زبان آموزان

شاهین رمضانی کارگردان نمایش «خواستگاری» اثر چخوف که به زبان انگلیسی در سالن تئاتر «ایران تماشا» روی صحنه است، درباره دلایل اجرای این اثر به زبان انگلیسی به خبرنگار مهر گفت: از سال ۸۹ در عرصه بازیگری تئاتر مشغول به کار هستم و همیشه به این نکته معتقد بودم که یکی از کارهایی که بازیگران باید بلد باشند این است که زبان دوم را یاد بگیرند. به همین دلیل از ۲ سال پیش شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردم.

وی ادامه داد: شنیدن موسیقی انگلیسی و یا دیدن فیلم و تئاتر به زبان انگلیسی به زبان آموزان کمک می کند تا شنوایی شان در زمینه زبان قوی تر شود. به همین دلیل با حضور بازیگران تئاتر که به زبان انگلیسی تسلط دارند و با کمک مشاوران زبان انگلیسی نمایش «خواستگاری» اثر چخوف را به صحنه بردیم.

رمضانی با بیان حضور ناز خوش نیت، سامان کاشفی و عارف قدیمی به عنوان بازیگران نمایش «خواستگاری» اظهار کرد: ما از روی متن آمریکایی «خواستگاری» این اثر را اجرا کردیم زیرا اگر می خواستیم نمایشنامه فارسی را به انگلیسی ترجمه کنیم، متن از کیفیت لازم برخوردار نمی شد.

کارگردان نمایش «خواستگاری» درباره بازخورد مخاطبانی که به تماشای این اثر انگلیسی زبان نشستند، توضیح داد: اکثر مخاطبانی که به تماشای این نمایش نشستند استادان زبان و بخش دیگری از مخاطبان نیز زبان آموزها بودند. البته برخی آشنایانی که این نمایش را دیدند و زبان انگلیسی نمی دانستند نیز متوجه موضوع نمایش شدند زیرا ما تلاش کردیم نمایش برای کسانی که زبان انگلیسی بلد نیستند هم قابل درک باشد.

وی افزود: به دلایل مختلف از جمله برگزاری جشنواره فیلم فجر و تعطیلی دانشگاه ها، مخاطب و تماشاگر کمی داریم ولی قصد داریم در صورت ایجاد شرایط مناسب، سال آینده نیز نمایش «خواستگاری» را روی صحنه ببریم.

رمضانی با بیان اینکه هیچ حمایتی از اجرای نمایش «خواستگاری» به زبان انگلیسی نشد، تأکید کرد: حتی کانون های زبان نیز اجازه ندادند تا پوسترهای نمایش خود را در مکان آنها نصب کنیم.

وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: بازبین های شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی به ما گفتند که این نمایش اولین نمایش حرفه ای تأیید شده توسط اداره کل هنرهای نمایشی است که به زبان انگلیسی اجرا می شود. البته از زمانی که ما این موضوع را اعلام کردیم برخی با ما برخورد نامناسبی داشتند و گفتند که اجرای اولین نمایش به زبان انگلیسی متعلق به آنها است.