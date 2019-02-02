تیم سیستان و بلوچستان قهرمان کبدی دانش آموزی کشور در قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کبدی دانش آموزان پسر سراسر کشور در مقطع متوسطه اول شامگاه جمعه به پایان رسید و تیم کبدی سیستان و بلوچستان به مقام قهرمانی این پیکارها دست پیدا کرد.

در این رقابت‌ها که در سالن هنرستان تربیت بدنی شهید حیدریان قم برگزار شد تیم کبدی سیستان و بلوچستان در دیدار نهایی از سد کرمانشاه عبور کرد و جام قهرمانی این مسابقات را طی مراسمی با حضور مسئولان ورزشی و اداره کل آموزش و پرورش استان قم دریافت کرد.

همچنین تیم‌های کبدی آذربایجان شرقی و همدان که در نیمه نهایی مغلوب تیم‌های فینالیست شده بودند با کسب مقام سوم مشترک به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند. تیم کبدی استان قم نیز که در جمع تیم‌های پرامید این رقابت‌ها بود در یک چهارم نهایی متوقف شد.

تیم کبدی قم در گروه دوم ابتدا ۴۷ بر ۱۳ تهران را برد و سپس ۳۵ بر ۲۲ گلستان را شکست داد. این تیم سپس در یک هشتم نهایی بوشهر را ۴۵-۱۵ حذف کرد و صبح جمعه به دیدار تیم سیستان و بلوچستان رفت که با شکست برابر این تیم نتوانست به جمع 4 تیم پایانی این مسابقات صعود کند.

قم غیر از کبدی در رشته‌های بسکتبال سه نفره و لنگ نیز میزبان مسابقات دانش آموزی کشور بود و همچنین مسابقات ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای دانش آموزی کشور نیز به میزبانی قم برگزار می‌شود.