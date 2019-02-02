دوچرخه بادبانی هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جرج پاندو یک مهندس نرم افزار است که می گوید با نصب بادبان در انتهای بدنه دوچرخه ها می توان از انرژی باد برای افزایش سرعت آنها استفاده کرد. وی با همکاری ناتان رز که مهندس مکانیک است دوچرخه CycleWing را تولید کرده است.

وی می گوید البته این دوچرخه در شهرهای شلوغ و در ترافیک سنگین کارآیی خاصی ندارد، ولی در محیط های آزاد و زمین های باز می توان از آن به منظور حرکت سریع تر بهره گرفت. سازندگان دوچرخه یادشده می گویند با استفاده از انرژی باد ناشی از برخورد هوا با بادبان می توان با سرعت بالایی در مسافت های طولانی حرکت کرد و از صرف انرژی بیش از حد برای پا زدن دوچرخه جلوگیری کرد.

بادبان این دوچرخه به صورت تاشو طراحی شده و همین امر موجب می شود در زمان عدم نیاز به آن از اشغال فضای بیش از حد جلوگیری شود. برای کنترل بادبان در حین دوچرخه سواری نیز دو دکمه کوچک بر روی دو سمت فرمان آن تعبیه شده و یک نمایشگر کوچک هم زاویه بادبان و میزان باقی مانده باتری آن را نمایش می دهد.

این دوچرخه که از فیبر کربن ساخته شده کمتر از ۶.۸ کیلوگرم وزن دارد و قرار است با قیمت حدود ۵۰۰ دلار روانه بازار شود.