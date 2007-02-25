مراکز غیر دولتی هم خدمات مشاوره تلفنی ارایه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل دفتر مشاوره معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: مراکز غیر دولتی می توانند پس از کسب مجوز از سازمان بهزیستی با مراجعه به شرکت مخابرات، خط تلفن مشاوره دریافت کنند.

دکتر مینو رفیعی افزود: این شماره تلفن که با استفاده از سیستم هوشمند (LN) به متقاضیان واگذار می شود 10 رقمی است و 3 رقم ابتدایی آن 111 است.

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که سیستم هوشمند (LN) در شهرهای تهران، مشهد و زاهدان راه اندازی شده، خط تلفن مشاوره مراکز غیر دولتی در حال حاضر در شهر تهران اجرا می شود.

مدیرکل دفتر مشاوره معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: این شماره 10 رقمی دارای پیام گویا در ابتدای مکالمه است به طوری که اطلاعات اولیه و مبلغ تماس در هر دقیقه را به تماس گیرنده اعلام می کند.

وی افزود: هزنیه مکالمه این خطوط هر دقیقه 500 ریال و 3 دقیقه اول به منظور اطلاع رسانی اولیه رایگان است و همچنین 80 درصد از نرخ مکالمه تعیین شده به مراکز غیر دولتی و 20 درصد باقیمانده به شرکت مخابرات تعلق می گیرد و این هزینه بر روی فیش تلفن تماس گیرنده ثبت می شود.

رفیعی در ادامه گفت: از آنجا که این خطوط به نام مرکز مشاوره ثبت می شود متقاضیان دریافت مشاوره می توانند شکایت خود را در خصوص نحوه ارایه خدمات مشاوره تلفنی مراکز غیر دولتی به سازمان بهزیستی اطلاع دهند.

وی با اشاره به وجود 60 مرکز مشاوره غیر دولتی در تهران تصریح کرد: با تقسیم این فعالیت بار بزرگی از خط 148 و مشاوران این خط برداشته می شود و آمار متقاضیان دریافت خدمات مشاوره در پشت خط کاهش می یابد.

رفیعی خاطر نشان کرد: آمار تماس گیرندگان با خط 148 در 6 ماهه اول سال 85 در کل کشور 162 هزار و 835 مورد بوده است که این تماس ها عمدتا ناشی از اختلالات بین فردی بوده و در حال حاضر 33 مرکز مشاوره دولتی در سطح کشور، خدمات 148 را ارایه می دهند.